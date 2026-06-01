Χιμένεθ για Οικονόμου: «Τεράστια απώλεια, οι σκέψεις μου σε εσένα και την οικογένειά σου»
Συγκλονισμένοι είναι άπαντες με τον χαμό του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη που έδινε στην εντατική μετά το τροχαίο ατύχημα και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.
Άνθρωποι που τον γνώριζαν καλά εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους, όπως και οι σύλλογοι.
Ένας από αυτούς που τον ήξεραν είναι ο πρώην προπονητής του στην ΑΕΚ, Μανόλο Χιμένεθ, με τον οποίο ο Οικονόμου πραγματοποίησε 15 συμμετοχές.
«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου. Τεράστια απώλεια. Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου και την οικογένειά σου», έγραψε ο Χιμένεθ στο Instagram.
