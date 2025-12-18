Ο Ντομαγκόι Βίντα σκόραρε στο 65ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα και μείωσε το σκορ σε 2-1.

Ο Ντομαγκόι Βίντα ξεσήκωσε τον κόσμο της ΑΕΚ και έβαλε το Δικέφαλο και πάλι στο ματς κόντρα στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League ο Ραζβάν Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Κροάτης πήρε καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και μείωσε σε 1-2.