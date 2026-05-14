Βάντσικ: «Άμα χάναμε από τον Ολυμπιακό, δύσκολα έβγαινα τις πρώτες μέρες, τώρα χάνουν και το βράδυ έχει μπουζούκια»

Ο θρυλικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Γιόζεφ Βάντσικ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, την οποία παρουσιάζει η Αθηναΐς Νέγκα. Ο 62χρονος Πολωνός, που τώρα εργάζεται ως προπονητής τερματοφυλάκων στη Μαρκό αναφέρθηκε σε ιστορίες από την τεράστια καριέρα που έκανε.

Είπε την ιστορία για την αντίδραση της μητέρας του στα πρώτα λεφτά που έφερε στο σπίτι, για τις διαφορές που υπάρχουν στους ποδοσφαιριστές τώρα σε σχέση με τότε στη συμπεριφορά τους ενώ αναφέρθηκε φυσικά εκτεταμένα και στα εννέα χρόνια (1990-1999) που πέρασε στο «τριφύλλι».

Η συνέντευξη του Βάντσικ

«Σε δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη δεν ήμουν κακός, αλλά έφαγα τρία γκολ, δεν πρόλαβα να κλείσω τα πόδια. Μετά με φώναξαν στο γραφείο και μου είπαν: “Έχεις πρόβλημα, δεν θέλεις να παίξεις; “Τους είπα πως θέλω να παίζω. Είπαν λοιπόν για μένα πως είμαι από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ευρώπη, μετά μου έφτιαξε η ψυχολογία και είχα δέκα παιχνίδια στο πρωτάθλημα και τέσσερα στο κύπελλο χωρίς να φάω γκολ.

Για το πέναλτι που έπιασε με τον Ολυμπιακό

«Μία μέρα ξύπνησα στο σπίτι μου στα Βριλήσσια και είχα δει ένα όνειρο, ότι έπιασα πέναλτι στην αριστερή γωνία, στο τελευταίο λεπτό με τον Ολυμπιακό. Και σε δύο εβδομάδες παίζω μες στο Καραϊσκάκη και πιάνω πέναλτι στο τελευταίο λεπτό. Και λέω τώρα, ήταν από το όνειρο; Και έπεσα από την αριστερή. Περιμένω το όνειρο, μήπως κερδίσω 8-10 εκατομμύρια στο Τζόκερ. Ακόμα όμως δεν έχω δει αυτό το όνειρο».

Για τους ποδοσφαιριστές του σήμερα

«Έχουν αλλάξει οι ποδοσφαιριστές σήμερα με τους manager, με ανθρώπους που φροντίζουν για το image τους και τέτοια… Ό,τι θέλουν να πουλήσουν, πουλάνε. Παλιά ήταν πιο ζεστή η ατμόσφαιρα. Δηλαδή, άμα χάναμε παιχνίδι από τον Ολυμπιακό, δύσκολο να έβγαινα την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη, εντάξει. Τώρα χάνουν και το βράδυ τους βλέπεις τα μπουζούκια».

Για τα πρώτα λεφτά που πήγε στο σπίτι

«Έπαιζα στο σχολικό πρωτάθλημα στην Πολωνία και πήγαμε στους τελικούς. Ήρθαν στην προπόνηση, μας έκαναν δοκιμαστικά και λένε καλός είναι, να έρθει άλλη μέρα. Ήρθαν στο χωριό, με πήραν με το αμάξι, με είδαν τη δεύτερη μέρα, πήραν τους προέδρους, συμφώνησαν και μου λένε υπόγραψε.

Λόγω κομμουνισμού τότε στην Πολωνία δεν υπήρχαν συμβόλαια, δεν ήταν επαγγελματικά τα πράγματα, ήταν σαν να είχαμε προσληφθεί στο εργοστάσιο. Μόλις πήγα τα πρώτα μου λεφτά στο σπίτι μου και τα έβαλα στο τραπέζι, τα μετράει η μητέρα και μου λέει: παιδάκι μου, που τα έκλεψες, πήγαινε να τα δώσεις πίσω, θα σε πάνε φυλακή». Της είπα ότι είναι από την ομάδα. Ήταν πολλά λεφτά για τα δεδομένα τότε. Ο πατέρας μου δούλευε μήνες για παρόμοια λεφτά».