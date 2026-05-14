Ο Ράφα Μπενίτεθ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα ματς από το «γράψει» ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα και στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με 1-0 σε αγώνα για την 5η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague και συνέχισε να είναι χωρίς νίκη στο μίνι αυτό τουρνουά, το οποίο έχει πλέον φτάσει μία «στροφή» πριν το τέλος τους.

Οι «πράσινοι» έχουν απολογισμό τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες έχοντας σκοράρει μονάχα ένα γκολ, αυτό απέναντι στην ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική κι έτσι έχουν σπάσει στην ουσία κάθε αρνητικό ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και σκοραρίσματος από τότε που δημιουργήθηκαν τα Play Offs.

Μάλιστα, ο Ράφα Μπενίτεθ, σε περίπτωση που δεν κερδίσει τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο, θα γίνει ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του «τριφυλλιού», που ολοκληρώνει μία σειρά Play Offs χωρίς να κερδίσει ούτε μία φορά.

Η επίδοση του Μπόλονι που πάει να σπάσει και ο Συλαϊδόπουλος

Γενικότερα τα μεγάλα παιχνίδια δείχνουν να μην είναι το «φόρτε» του Ράφα Μπενίτεθ από τότε που ήρθε στην ομάδα. Από τη νίκη που πέτυχε κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο στο πρώτο του τέτοιο παιχνίδι με 2-1 και την αρκετά καλή εικόνα που είχε εκεί, ακολούθησε μονάχα άλλη μία νίκη σε 11 τέτοια ματς.

Κοινώς ο Μαδριλένος τεχνικός έχει κερδίσει μόλις το 9,1% των μεγάλων αγώνων που έδωσε ακολούθως σκοράροντας πέντε γκολ,δηλαδή 0,45 ανά ματς και δεχόμενος 17, ήτοι 1,55 ανά αγώνα.

Δεν είναι όμως τα άσχημα αποτελέσματα και η κακή εικόνα της ομάδας. Ο Ράφα Μπενίτεθ, αν δεν μπορέσει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (17/05) στην τελευταία αγωνιστική, θα γράψει αρνητική ιστορία, αφού θα γίνει ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού, που δεν θα έχει καταφέρει να κερδίσει ούτε ένα ματς σε διαδικασία Play Offs.

Τις λιγότερες νίκες σε μία τέτοια διαδικασία, είτε με τον πρωταθλητή μέσα είτε όχι, τις είχαν Αντρέα Στραματσιόνι και Λάζλο Μπόλονι. Ο Ιταλός τεχνικός είχε τελειώσει τη σεζόν με δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα ενώ ο Ρουμανός κόουτς είχε κερδίσει μόλις μία φορά σε οκτώ παιχνίδια (παίζοντας δηλαδή δύο παραπάνω από τον Ισπανό προπονητή) έχοντας ακόμη τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Υπάρχει μονάχα ένας προπονητής που στη θητεία του στα Play Offs δεν έχει νίκη, πέραν του Ράφα Μπενίτεθ, κι αυτός είναι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, όμως εκείνος είχε μπει απλώς ως υπηρεσιακός για να τελειώσει τη σεζόν, μετά την απόλυση του Λάζλο Μπόλονι και ως αποτέλεσμα αυτού είχε κάτσει στον πάγκο των «πρασίνων» μόλις σε δύο ματς έχοντας μία ισοπαλία και μία ήττα. Δεν έμεινε δηλαδή σε ολόκληρη τη σειρά, όπως οι υπόλοιποι.