Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το «Ξέρεις από μπάλα;» και οι μάχες στην Euroleague
Πέμπτη σήμερα (05/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos LIVE by Interwetten, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ από τις μεγάλες νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
Αμέσως μετά στις 16:15 ξεκινάει το Gazz Floor LIVE by Novibet, με όλο το παρασκήνιο από το ντέρμπι αιωνίων που είναι προγραμματισμένο για τη Παρασκευή (06/03) στη Euroleague.
Η 30η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:45, (Nova Sports 2) η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει στη Πόλη τη Μονακό, ενώ στις 21:30 η Αρμάνι θα υποδεχθεί στο Μιλάνο τη Μπαρτσελόνα (Nova Sports 4) και η Βαλένθια τη Ζάλγκιρις (Nova Sports 2). Τέλος στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 3).
Στο ποδόσφαιρο η Τότεναμ θα φιλοξενήσει στην έδρα της την Κρίσταλ Πάλας για την εμβόλιμη 29η αγωνιστική της Premier League (22:00 Nova Sports Premier League), ενώ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας Λιόν και Λανς θα διασταυρώσουν στις 22:10 (ΕΡΤ2) τα ξίφη τους.
Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.
Στο βόλεϊ για το Κύπελλο Γυναικών, ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί στις 17:00 (ΕΡΤ2) με τον ΑΟ Θήρας και στις 20:00 ο Πανιώνιος με τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ2).
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, YouTube Gazzetta)
- Gazz Floor (16:15, YouTube Gazzetta)
- ΠΑΟΚ - ΑΟ Θήρας (17:00, ΕΡΤ2)
- Φενέρμπαχτσε - Μονακό (19:45, Nova Sports 2)
- Πανιώνιος - Ολυμπιακός (20:00, ΕΡΤ2)
- Βαλένθια - Ζάλγκιρις (21:30, Nova Sports 6)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30, Nova Sports 4)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπολόνια (21:45, Nova Sports 3)
- Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας (22:00 Nova Sports Premier League)
- Λιόν - Λανς (22:10, ΕΡΤ2)
- Ξέρεις από μπάλα; (24:00, Gazzetta Youtube)
