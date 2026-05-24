Σοκαριστικό περιστατικό στην Τουρκία, με δύο παιδιά 7 και 12 ετών να βάζουν φωτιά σε σύνδεσμο οπαδών της Φενέρμπαχτσε.

Ένα περιστατικό που σοκάρει και προβληματίζει έντονα καταγράφηκε αυτές τις μέρες στην Τουρκία, με πρωταγωνιστές δύο αγόρια, επτά και δώδεκα ετών, τα οποία έβαλα φωτιά σε σύνδεσμο οπαδών της Φενέρμπαχτσε!

Η απίστευτη πράξη έλαβε χώρα στην Προύσα, με τα δύο ανήλικα παιδιά να ανάβουν με τη χρήση αναπτήρα φωτιά στον υπαίθριο χώρο του συνδέσμου, καταστρέφοντας καρέκλες και κουρτίνες, πριν κινητοποιηθούν οι αρχές και προχωρήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τα δύο παιδιά συνελήφθησαν και αφότου κατέθεσαν και μίλησαν με ψυχολόγο, τους επετράπη να πάνε στις οικογένειές τους, με τον δωδεκάχρονο να λέει πως «είμαι οπαδός της Γαλατάσαραϊ, δεν συμπαθώ τη Φενέρμπαχτσε, γι' αυτό έβαλα τη φωτιά»...

Ευτυχώς, στον χώρο προκλήθηκαν μονάχα υλικές ζημιές, δίχως να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές, με κάμερες ασφαλείας στο σημείο να... συλλαμβάνουν τους δύο μικρούς δράστες να κατευθύνονται προς τον σύνδεσμο πριν ανάψουν τη φωτιά.