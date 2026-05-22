Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Φενέρμπαχτσε.

Στην Κωνσταντινούπολη ο Σαλάχ για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε; Ρεπορτάζ από την Τουρκία υποστηρίζει πως ο Αιγύπτιος σταρ έχει συμφωνήσει με τον σύλλογο της ασιατικής πλευρά της «Πόλης».

Ο 33χρονος πρώην -πλέον- αστέρας της Λίβερπουλ αποχωρεί από το Νησί μετά από μια μεγαλειώδη καριέρα με τους Reds και ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Με τα κόκκινα του Μέρσεϊσαϊντ αγωνίστηκε εννέα σεζόν και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης, δύο Carabao Cup και ένα Community Shield. Σκόραρε 257 σε 441 συμμετοχές και φεύγει ως τρίτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα ο «Φαραώ» φέρεται να έχει δώσει θετική απάντηση στη Φενέρμπαχτσε και το deal δείχνει να είναι κοντά. Το συμβόλαιο θα είναι τριετές και φαίνεται πως θα αποφέρει στον Σαλάχ 12-13 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και το δημοσίευμα υποστηρίζει πως υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία.

Η «Sabah» κάνει λόγο για άμεσες εξελίξεις στην υπόθεση, η οποία δεν έχει πάρει ακόμα κάποια επίσημη μορφή.