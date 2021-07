Κιν: «Δεν αφήνεις τον Σακά να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι» (vids)

Εξαλλος ήταν ο Ρόι Κιν με τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για την επιλογή του να διαλέξει νεαρούς ποδοσφαιριστές να εκτελέσουν τα πέντε πέναλτι στον τελικό του Euro.

Η Αγγλία δεν τα κατάφερε στον τελικό του Euro και γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Ιταλία. Μετά το τέλος του αγώνα οι Ράσφορντ, Σάκα και Σάντσο φέρονται να δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις μέσω social media μετά τα χαμένα τους πέναλτι στον τελικό του Euro απέναντι στην Ιταλία...

Οι Άγγλοι οπαδοί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις επιλογές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για την διαδικασία των πέναλτι και εξαπέλυσαν τα πυρά τους εναντίον του. Οπως και ο Ρόι Κιν.

Ο Ιρλανδός θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέρα από τον Σάουθγκεϊτ, έβαλε στο «κάδρο» της έντονης κριτικής και τους έμπειρους ποδοσφαιριστές της Αγγλίας, όπως τους Στέρλινγκ και Γκρίλις, οι οποίοι επέτρεψαν στον 20χρονο Μπουκαγιό Σακά να εκτελέσει το 5ο κρίσιμο πέναλτι της Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ».

«Αν είσαι ο Στέρλινγκ ή ο Γκρίλις δεν μπορείς απλά να κάθεσαι εκεί και να αφήνεις ένα παιδί να εκτελεί το πέναλτι μπροστά σου. Έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Ο Στέρλινγκ έχει κερδίσει τρόπαια. Έπρεπε να βγουν μπροστά και να αναλάβουν εκείνοι την ευθύνη», τόνισε χαρακτηριστικά στο ITV.

