Ο Ζοσέ Μουρίνιο τοποθετήθηκε αναφορικά με τον επόμενο προπονητή της Εθνικής Ιταλίας.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο βλέπει στο πρόσωπο του Μαξ Αλέγκρι τον ιδανικό άνθρωπο, που μπορεί να βάλει πάλι την Εθνική Ιταλίας στις... ράγες των επιτυχιών.

Η Σκουάντρα Ατζούρα έμεινε εκτός του Μουντιάλ 2026 από τη Βοσνία και είναι η τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση που οι τετράκις Παγκόσμιοι Πρωταθλητές δε θα δώσουν το «παρών» στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Ο πολύπειρος Ίβηρας προπονητής υποστήριξε πως η Ιταλική Ομοσπονδία δε χρειάζεται να προχωρήσει στην ανάληψη κάποιου μη γηγενή κόουτς, αφού υπάρχουν πολλοί ικανοί Ιταλοί τεχνικοί, που μπορούν να... στρώσουν την κατάσταση.

Η συγκεκριμένη δήλωση του έχει να κάνει με τις φήμες που θέλουν τον Πεπ Γκουαρντιόλα να είναι εκ των φαβορί για να αναλάβει το... τιμόνι της γειτονικής χώρας.

Συγκεκριμένα ο Special One υπογράμμισε πως η Ομοσπονδία θα πρέπει να στραφεί σε περιπτώσεις τεχνικών όπως ο Αλέγκρι, ο Κόντε και άλλες προσωπικότητες παρόμοιου βεληνεκούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο; Είναι λυπηρό. Όταν η Ιταλία έμεινε εκτός Μουντιάλ ήμουν με τον Ρουί Κόστα και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Πώς είναι δυνατό η δική μας Ιταλία να μην τα κατάφερε;

Όμως είναι αλήθεια και συνέβη.

Δεν συμφωνώ, δεν θεωρώ πως χρειάζεται τώρα ξένος προπονητής. Η Ιταλία έχει προπονητές με χαρίσματα, με ποιότητα, με εμπειρία. Δεν μπορείτε να έχετε τον Αντσελότι, αλλά μπορείτε να έχετε τον Αλέγκρι, τον Κόντε, ενώ υπάρχουν σίγουρα και άλλοι…

Υπάρχουν ωστόσο και αρκετά πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε ξανά. Βλέπω για παράδειγμα μία χώρα όπως η Πορτογαλία με 10 εκατομμυρία κατοίκους: τις διοργανώσεις για τους νέους, τις συνθήκες δουλειάς… Υπάρχουν απίστευτες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών.

Έπειτα βλέπει κάποιος την ποιότητα των Πορτογάλων ποδοσφαιριστών που εμφανίζονται κάθε εβδομάδα και κάνουν δύσκολο το έργο του ομοσπονδιακού τεχνικού για τους ποιους θα επιλέξει και ποιους θα αποκλείσει.



Η Ιταλία πρέπει να σκεφτεί πολύ τις δομές της. Θεωρώ ότι ο Μαλαγκό είναι ένα δυνατό όνομα, θα κουβαλούσε τεράστια εμπειρία και θα ήθελα πολύ να τον δω στον ρόλο του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας. Εκείνος θα αντιλαμβανόταν σίγουρα την ανάγκη για αλλαγή στις δομές.

Η Ιταλία είναι πολύ ισχυρή σε πολλά ολυμπιακά σπορ (σ.σ. ο Μαλαγκό είχε διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος της ιταλικής ολυμπιακής επιτροπής). Εγώ θα πήγαινα με το συνδυασμό M&M: Μαλαγκό και Αλέγκρι».