Η Gazzetta dello Sport συνδέει τον Πεπ Γκουαρδιόλα με την εθνική Ιταλίας, ωστόσο υπάρχει μια παράμετρος που θα μπορούσε να κάνει τη συμφωνία των δύο πλευρών δύσκολη.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η Εθνική Ιταλίας έχει βλέψεις για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ωστόσο υπάρχει μια τεράστια οικονομική απόσταση ανάμεσα στα δύο μέρη. Η ιταλική ομοσπονδία και ο Λεονάρντο Μπονούτσι έχουν δηλώσει μάλιστα πως ο Καταλανός είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να αναλάβει πλέον τη Σκουάντρα Ατζούρα.

Το κύριο εμπόδιο, ωστόσο, είναι το δυσθεώρητο κασέ του Ισπανού. Οι ετήσιες απολαβές του στη Μάντσεστερ Σίτι αγγίζουν τα 24,8 εκατομμύρια ευρώ ποσό που θεωρείται απλησίαστο για τα δεδομένα της ομοσπονδίας. Συγκριτικά, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο πιο ακριβοπληρωμένος Ιταλός τεχνικός πρόσφατα, λάμβανε 3 εκατ. ευρώ.

Η λύση στο αδιέξοδο αυτό, σύμφωνα με τους Ιταλούς, είναι η συμμετοχή σπονσόρων στη χρηματοδότηση του συμβολαίου του. Όσον αφορά τον ίδιο τον Πεπ, είναι θετικός στο ενδεχόμενο του να συζητήσει με τους ανθρώπους των Ατζούρι, μιας και το να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας είναι μια πρόκληση που δεν τον αφήνει καθόλου ασυγκίνητο.

Ο νυν τεχνικός της Σίτι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, ωστόσο πολλές πηγές αναφέρουν ότι δεν θα το εξαντλήσει, με διάφορα ονόματα να ακούγονται ήδη ως πιθανοί αντικαταστάτες του στον πάγκο των Citizens.