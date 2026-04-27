Σε δύσκολη θέση φέρνει το διαιτητικό σκάνδαλο την Ιταλία, η οποία κινδυνεύει να χάσει τη διοργάνωση του EURO 2032 και να μείνει χωρίς ομάδες στην Ευρώπη!

Διαστάσεις παίρνει το διαιτητικό σκάνδαλο που έχει συνταράξει το ποδόσφαιρο της Ιταλίας! Ο επικεφαλής διαιτησίας και υπεύθυνος για τους διορισμούς διαιτητών, Τζανλούκα Ρόκι, βρίσκεται μικροσκόπιο για χειραγώγηση του VAR και ποδοσφαιρικών αγώνων, με την Εισαγγελία του Μιλάνου να έχει ανοίξει φάκελο για την υπόθεση.

Ο πρώην Ιταλός ρέφερι, Πασκάλ Ντε Μέο, προέβη σε νέες σχετικές αποκαλύψεις κι έκανε λόγο για κρυφούς κώδικες επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν υπό την καθοδήγηση του Ρόκι, ο οποίος κατέφευγε ακόμα και σε χειρονομίες όπως στο παιχνίδι «πέτρα-ψαλίδι-χαρτί».

Το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει μπορεί να επηρεάσει το αυτοδιοίκητο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας με παρέμβαση της κυβέρνησης, κάτι που αν συμβεί ενδέχεται να επιφέρει σοβαρότατες κυρώσεις από την UEFA.

Σύμφωνα με την «Corriere Della Sera», ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, προειδοποίησε τον ομόλογό του στη Ιταλική Ομοσπονδία, Έτσιο Σιμονέλι, πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να ακυρώσει την διοργάνωση του EURO 2032 στην Ιταλία, αλλά και να οδηγήσει στο αποκλεισμό των ιταλικών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι πως πλέον στην Ιταλική Ομοσπονδία έχουν ακόμα μια «καυτή πατάτα» να διαχειριστούν χωρίς να προκαλέσουν την τύχη τους από πλευράς η UEFA, η οποία είχε κρούσει και στο παρελθόν τον κώδωνα του κινδύνου στους Ιταλούς σχετικά με το EURO 2032 με αφορμή την κάκιστη κατάσταση πολλών γηπέδων.