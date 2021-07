Αγγλία: Ρατσιστικές επιθέσεις στους διεθνείς! (pic)

Οι Ράσφορντ, Σάκα και Σάντσο φέρονται να δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις μέσω social media μετά τα χαμένα τους πέναλτι στον τελικό του Euro απέναντι στην Ιταλία...

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας γνωστοποίησε πως έλαβε ενημέρωση για όσα έλαβαν στους λογαριασμούς τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης οι διεθνείς των «τριών λιονταριών» μετά την αποτυχία να κατακτήσουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το βράδυ της Κυριακής στο «Γουέμπλεϊ».

Το θέμα των διακρίσεων και οι ρατσιστικές επιθέσεις δυστυχώς δεν σταματούν ποτέ στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Παρά το γεγονός πως οι παίκτες του Σάουθγκεϊτ έδωσαν τα πάντα στο φετινό τουρνουά, παρά το χειροκρότημα στο γήπεδο, είχαν ν΄αντιμετωπίσουν και τους άμυαλους που πίσω από την ανωνυμία του πληκτρολογίου, θεωρούν ότι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν...

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.



We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl