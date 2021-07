Ιταλία - Αγγλία: Ρατσιστική επίθεση μέσω social media στον Σάκα (pic & vid)

Ο Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος ήταν απαρηγόρητος μετά το πέναλτι που απέκρουσε ο Ντοναρούμα και χάρισε το Euro στην Ιταλία, δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στους λογαριασμούς του στα social media.

H Αγγλία ηττήθηκε από την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι με τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα ν' αποκρούει το πέναλτι του Μπουκάγιο Σάκα και να χαρίζει το Euro στη Σκουάντρα Ατζούρα.

Ο 19χρονος μέσος της Άρσεναλ, ήταν απαρηγόρητος και οι συμπαίκτες του στα Τρία Λιοντάρια επιχειρούσαν να του συμπαρασταθούν. Έσπευσαν όλοι κοντά του για να τον στηρίξουν.

Συνέβη, όμως, και κάτι θλιβερό. Δέχθηκε μηνύματα ρατσιστικού περιεχομένου στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media.

The racist abuse towards Bukayo Saka has started. No words… pic.twitter.com/nRNk0BGQSG