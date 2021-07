Ιταλία – Αγγλία 3-2 πέναλτι (1-1): Τους έκλεισε το... Home! (vids)

Ο Ντοναρούμα έπιασε δύο πέναλτι, διέλυσε τα όνειρα των Αγγλων και το ποδόσφαιρο αντί για το σπίτι τους, πηγαίνει στη Ρώμη. Η Ιταλία νίκησε 3-2 από την άσπρη βούλα (1-1 παράταση) και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της, αφήνοντας άτιτλα τα Λιοντάρια.

“It's not coming home, it's coming to Rome”! Η κούπα πάει στην Ιταλία. Σε μία ομάδα που είναι αήττητη για 34 αγώνες (35 το παγκόσμιο ρεκόρ). Στην ίδια ομάδα που το 2018 απέτυχε να πάει στο Μουντιάλ. Που αναγεννήθηκε από τις στάχτες της. Που δεν συμπεριλάμβανε κανείς στα αρχικά φαβορί. Που όμως στο φινάλε, το άξιζε πέρα για πέρα. Να το χαϊδέψει ξανά έπειτα από 53 χρόνια. Και το έκανε μέσα στο σπίτι του μεγάλου φαβορί. Η Αγγλία δεν θα γευτεί ούτε τώρα το νέκταρ μέσα από την κούπα. Εκανε μεγάλη διαδρομή, βελτιώθηκε, το άγγιξε, αλλά δεν το έκανε δικό της.



Η Σκουάντρα Ατζούρα του Ρομπέρτο Μαντσίνι πέτυχε ακόμα μία υπέρβαση. Επέστρεψε, ενώ βρέθηκε να χάνει σοκαριστικά γρήγορα (1-1), πήγε στην παράταση και στα πέναλτι είχε τον γίγαντά της. Ο Πίκφορντ στάθηκε πανάξιος με δύο επεμβάσεις από την άσπρη βούλα. Ο Ντοναρούμα όμως ήταν ο απόλυτος φύλακας άγγελος. Κάλυψε τις λάθος εκτελέσεις των συμπατριωτών του και με δύο δικές του αποκρούσεις στη διαδικασία των πέναλτι, χάρισε στη χώρα του τη νίκη (3-2) και τη δεύτερη κατάκτηση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.



Αιφνιδιασμός και το ταχύτερο γκολ

Και αφού είχε γίνει πραγματικό μακελειό με κάθε τρόπο από τους έξαλλους Αγγλους εκτός γηπέδου, ήρθε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των τελικών να τους κάνει να υποτροπιάσουν σε κάθε άκρη της χώρας. Ο Κέιν έσπρωξε την τέλεια αντεπίθεση και μετά ανέλαβαν οι δύο πλάγιοι μπακ. Ο Τρίπιερ έκανε τη συστημένη σέντρα και ο Σο με μονοκόμματο σκαστό νίκησε τον Ντοναρούμα μόλις στα 117 δευτερόλεπτα, σκοράροντας μάλιστα για πρώτη φορά με την Εθνική.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ που κατέβασε την ομάδα του με τρεις σέντερ μπακ, είδε τους παίκτες του να κυριαρχούν αρχικά, να βγάζουν δύναμη, πάθος, ένταση. Ωστόσο, σταδιακά έδωσαν όλο το γήπεδο. Η Σκουάντρα Ατζούρα πήρε την μπάλα,την κυκλοφόρησε στο κέντρο, με τον Ζορζίνιο να αναλαμβάνει το κουμάντο και το μοίρασμα. Δεν μπορούσε όμως με κανέναν τρόπο να διασπάσει την τριπλή ζώνη άμυνας των αντιπάλων τους και είχε μόνο τον Κιέζα από δεξιά να παλεύει να δημιουργήσει κάποια αναστάτωση.

Σε μία τέτοια στιγμή εκείνος ήταν που με ατομική ενέργεια και μακρινό σουτ (35') απείλησε για μία και μοναδική φορά στο ημίχρονο. Γενικότερα, τα πρώτα 45 λεπτά δεν είχαν καμία απολύτως συγκίνηση, μιας και η Αγγλία παρέμεινε εντελώς παθητική και δεν επιχείρησε σε κανένα σημείο να βγάλει έστω μία καλή κόντρα. Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Μαντσίνι ανακάτεψε την τράπουλα και την άμυνα των Λιονταριών.

Ανακάτεμα τράπουλας και ισοφάριση

Στο ματς πέρασε ο Μπεράρντι, βγήκε ο Ιμόμπιλε, η επίθεση έμεινε χωρίς φορ, με τον Ινσίνιε σε ρόλο “false-9” και άλλαξαν την εικόνα. Ο Κιέζα πέρασε στην αντίθετη πλευρά και έκανε ακόμα καλύτερα πράγματα. Η Ιταλία πλέον απέκτησε ουσία. Ινσίνιε (57') και Κιέζα (62') υποχρέωσαν τον Πίκφορντ να δείξει την κλάση του, κάτι που έκανε και στην ισοφάριση, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τα πάντα μόνος του.

Επειτα από κόρνερ, ο Κριστάντε πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Βεράτι τη δεύτερη, ο Πίκφορντ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μπονούτσι (67') έφερε τον τελικό στα ίσα. Ηταν το 12ο γκολ παίκτη της Γιουβέντους στη διοργάνωση, κάνοντας σχετικό ρεκόρ, μιας και ξεπέρασε τα 11 της Μπαρτσελόνα από το 2012. Η Ιταλία συνέχισε να πιέζει, η Αγγλία δεν έβγαζε αντίδραση και κάπως έτσι ο φετινός έγινε ο έβδομος τελικός ever σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πήγε στην παράταση.

Από την άσπρη βούλα μετά το χτύπημα του Πανένκα

Εκεί τα Λιοντάρια πήραν τα πάνω τους, καθώς οι αντίπαλοί τους έβγαλαν μεγαλύτερη καταπόνηση και επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αλλαγές των Κιέζα, Ινσίνιε, Βεράτι. Ακόμα κι έτσι όμως κανένας δεν μπόρεσε να βάλει το χρυσό γκολ του τίτλου και έτσι το Euro 2020 έγινε το δεύτερο που θα κρινόταν στα πέναλτι, έπειτα από εκείνο που πήρε η Τσεχοσλοβακία κόντρα στη Γερμανία το 1976, χάρη στο θρυλικό πέναλτι του Αντονιν Πανένκα...

Εκεί έλαμψε το άστρο του Ντοναρούμα, αλλά και η τεράστια- όπως αποδείχτηκε- λάθος επιλογή του Σάουθγκεϊτ, ο οποίος έβαλε στο 120' τους Ράσφορντ, Σάντσο, ώστε χτυπήσουν πέναλτι και μαζί με την άλλη αλλαγή, τον Σάκα, ήταν εκείνοι που τα έχασαν!



Τα πέναλτι...

Μπεράρντι 1-0

Κέιν 1-1

Μπελότι 1-1 απόκρουση

Μαγκουάιρ 1-2

Μπονούτσι 2-2

Ράσφορντ 2-2 δοκάρι

Μπερναρντέσκι 3-2

Σάντσο 3-2 απόκρουση

Ζορζίνιο 3-2 απόκρουση

Σάκα 3-2 απόκρουση

Και κάπως έτσι μπήκε ο επίλογος ενός υπέροχου ποδοσφαιρικού μήνα, σε ένα από τα κορυφαία Euro όλων των εποχών. Και όπως συνήθιζε να λέει ο θρυλικός Αργεντινός προπονητής που μεγαλούργησε με την Ιντερ, Ελένιο Ερέρα: «Οι Αγγλοι μπορεί να ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα έκαναν οι Ιταλοί... »!



Ιταλία (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Κιελίνι, Μπονούτσι, Εμερσον (118' Φλορέντσι), Ντι Λορέντσο, Βεράτι (96' Λοκατέλι), Ζορζίνιο, Μπαρέλα (54' Κριστάντε), Κιέζα (85' Μπερναρντέσκι), Ινσίνιε (91' Μπελότι), Ιμόμπιλε (55' Μπεράρντι)

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, Γουόκερ (120' Σάντσο), Σο, Ράις (74' Χέντερσον, 120' Ράσφορντ), Τρίπιερ (71' Σάκα), Μάουντ (99' Γκρίλις), Φίλιπς, Στέρλινγκ, Κέιν.