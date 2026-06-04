Σουηδία - Ελλάδα: Ο Παυλίδης σημάδεψε το αριστερό δοκάρι
Η Ελλάδα μπήκε φουριόζα και στο δεύτερο ημίχρονο και άγγιξε το 2-0 κόντρα στη Σουηδία σε δύο περιπτώσεις.
Στο 47' ο Παυλίδης με θαυμάσιο δεξί φαλτσαριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι κι άουτ. Αυτό ήταν το δεύτερο δοκάρι, αφού είχε προηγηθεί το οριζόντιο στον κεραυνό του Κουρμπέλη.
Στο 49' ο Τζόλης από αριστερά κινήθηκε στη μεγάλη περιοχή, ελευθερώθηκε κι έκανε το δεξί φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Το δοκάρι του Παυλίδη και η ευκαιρία του Τζόλη
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