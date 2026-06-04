Η Ελλάδα στο 47' με τον Παυλίδη και στο 49' με τον Τζόλη άγγιξε το 2-0.

Η Ελλάδα μπήκε φουριόζα και στο δεύτερο ημίχρονο και άγγιξε το 2-0 κόντρα στη Σουηδία σε δύο περιπτώσεις.

Στο 47' ο Παυλίδης με θαυμάσιο δεξί φαλτσαριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι κι άουτ. Αυτό ήταν το δεύτερο δοκάρι, αφού είχε προηγηθεί το οριζόντιο στον κεραυνό του Κουρμπέλη.

Στο 49' ο Τζόλης από αριστερά κινήθηκε στη μεγάλη περιοχή, ελευθερώθηκε κι έκανε το δεξί φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Το δοκάρι του Παυλίδη και η ευκαιρία του Τζόλη