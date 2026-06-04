Σουηδία - Ελλάδα: Ντεμπούτο για τη νέα εμφάνιση, δυναμικό παρών οι ομογενείς
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Οι διεθνείς αγωνίζονται κόντρα στη Σουηδία με τη νέα εμφάνιση για τα εκτός έδρας ματς.
Με τη νέα μπλε εμφάνιση για τα εκτός έδρας παιχνίδια αγωνίζεται η Εθνική κόντρα στη Σουηδία.
Η νέα εμφάνιση έκανε ντεμπούτο και έχει προκαλέσει θετικά σχόλια στα social media. Στο γήπεδο, παράλληλα, βρίσκονται πολλοί ομογενείς, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ωραία ατμόσφαιρα και δείχνουν τη στήριξή τους στον Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του.
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@Photo credits: INTIME
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