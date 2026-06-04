Μια ανάσα από το να κάνει το 2-0 βρέθηκε στο 19' η Εθνική μας ομάδα με τον Κουρμπέλη να κάνει δυνατό σουτ με τη μπάλα να σταματάει στο δοκάρι των Σουηδών.

Ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 20 στην φιλική αναμέτρηση της Εθνικής με την Σουηδία και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε μια ανάσα από το να κάνει το 2-0. Συγκεκριμένα στο 19' ο Κουρμπέλης έκανε το μακρινό σουτ και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων με το 0-1 να παραμένει.