Η Ελλάδα στο 10' έκανε το 1-0 με τον Τσιμίκα κόντρα στη Σουηδία.

Η Εθνική ομάδα μπήκε δυνατά στην Strawberry Arena και στο 10' άνοιξε το σκορ με τον Κώστα Τσιμίκα κόντρα στη Σουηδία.

Η γαλανόλευκη είχε την πρώτη μεγάλη της στιγμή στο 7'. Ο Τζόλης βρήκε τον Τεττέη, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε με το αριστερό πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 8' σε κόρνερ του Τσιμίκα η κεφαλιά του Μαυροπάνου ήταν άστοχη.

Στο 10' έγινε το 1-0. Ο Τζόλης από αριστερά κράτησε τη μπάλα, πλησίασε στην περιοχή και την κατάλληλη στιγμή έστρωσε στον Τσιμίκα, ο οποίος από το ύψος της μεγάλης περιοχής με θαυμάσιο πλασέ και μάλιστα με το δεξί, έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Νόρντφελντ.

Δείτε το γκολ



