Σουηδία - Ελλάδα: Ο Τσιμίκας με θαυμάσιο πλασέ άνοιξε το σκορ
Η Εθνική ομάδα μπήκε δυνατά στην Strawberry Arena και στο 10' άνοιξε το σκορ με τον Κώστα Τσιμίκα κόντρα στη Σουηδία.
Η γαλανόλευκη είχε την πρώτη μεγάλη της στιγμή στο 7'. Ο Τζόλης βρήκε τον Τεττέη, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε με το αριστερό πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 8' σε κόρνερ του Τσιμίκα η κεφαλιά του Μαυροπάνου ήταν άστοχη.
Στο 10' έγινε το 1-0. Ο Τζόλης από αριστερά κράτησε τη μπάλα, πλησίασε στην περιοχή και την κατάλληλη στιγμή έστρωσε στον Τσιμίκα, ο οποίος από το ύψος της μεγάλης περιοχής με θαυμάσιο πλασέ και μάλιστα με το δεξί, έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Νόρντφελντ.
Δείτε το γκολ
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