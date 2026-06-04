Σουηδία - Ελλάδα: Ο Τσιμίκας με θαυμάσιο πλασέ άνοιξε το σκορ

Σουηδία - Ελλάδα: Ο Τσιμίκας με θαυμάσιο πλασέ άνοιξε το σκορ

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Η Ελλάδα στο 10' έκανε το 1-0 με τον Τσιμίκα κόντρα στη Σουηδία.

Η Εθνική ομάδα μπήκε δυνατά στην Strawberry Arena και στο 10' άνοιξε το σκορ με τον Κώστα Τσιμίκα κόντρα στη Σουηδία.

Η γαλανόλευκη είχε την πρώτη μεγάλη της στιγμή στο 7'. Ο Τζόλης βρήκε τον Τεττέη, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε με το αριστερό πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 8' σε κόρνερ του Τσιμίκα η κεφαλιά του Μαυροπάνου ήταν άστοχη.

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Στο 10' έγινε το 1-0. Ο Τζόλης από αριστερά κράτησε τη μπάλα, πλησίασε στην περιοχή και την κατάλληλη στιγμή έστρωσε στον Τσιμίκα, ο οποίος από το ύψος της μεγάλης περιοχής με θαυμάσιο πλασέ και μάλιστα με το δεξί, έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Νόρντφελντ.

 

Δείτε το γκολ


@Photo credits: INTIME
     

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