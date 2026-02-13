Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα είναι «πυρ και μανία» με τις αποφάσεις του Μουνουέρα, και σύμφωνα με ρεπορτάζ θα στείλουν επιστολή στην Ισπανική ομοσπονδία.

Ο... κακός χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, μετά την «βαριά» ήττα με 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο», στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού για το Κόπα Ντελ Ρέι.

Οι «μπλαουγκράνα» που ηττήθηκαν κατά κράτος από το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε, έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Μαρτίνεθ Μουνουέρα, του διαιτητή που στον προηγούμενο γύρο του Κυπέλλου φάνηκε σαν να... πανηγύριζε, όταν η Αλμπαθέτε παραλίγο να σοκάρει τους Καταλανούς.

Ο Χάνσι Φλικ ήταν «πυρ και μανία» στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, αναφέροντας πως η διαιτησία στην Ισπανία είναι καταστροφική, ενώ οι άνθρωποι της Μπάρτσα φέρεται πως θέλουν να τραβήξουν το θέμα στα άκρα. Αφορμή αποτελεί κυρίως το ακυρωθέν γκολ του Πάου Κουμπαρσί, για το οποίο χρειάστηκε 7 λεπτά εξέταση από το VAR και δεν υπήρξε καμία εξήγηση γιατί ακυρώθηκε, σε μια φάση... χιλιοστών.

Πέραν αυτού, όπως σημειώνει η Mundo Deportivo, οι Καταλανοί είναι έξαλλοι με τον Μουνουέρα και όσον αφορά το πειθαρχικό, καθώς άφησε ατιμώρητα αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα των «ροχιμπλάνκος» και σκέφτονται σοβαρά να στείλουν επίσημη καταγγελία στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.