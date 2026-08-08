Πολύ σημαντική κίνηση από τη Λίβερπουλ που παίρνει δανεικό τον Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελόνα, με τη συμφωνία να έχει και οψιόν αγοράς.

«Βόμβα» από το... πουθενά έσκασε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/8) καθώς χωρίς να υπάρχει το παραμικρό ρεπορτάζ, αποκαλύφθηκε οριστική συμφωνία μεταξύ Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα για τον Ρόναλντ Αραούχο!

Ο Ουρουγουανός στόπερ θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στους Reds για τη σεζόν 2026-2027, με το deal των δυο συλλόγων να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι, μη υποχρεωτική ωστόσο. Παράλληλα, οι Άγγλοι αναμένεται να καλύψουν ολόκληρο το ποσό του ετήσιου μισθού του.

Όλες οι πλευρές κινήθηκαν πολύ γρήγορα ώστε να επιτευχθεί συμφωνία και πλέον ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός θα αγωνίζεται μαζί με τον Κώστα Τσιμίκα, υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα. Θυμίζουμε πως ο υψηλόσωμος αμυντικός βρίσκεται στους Καταλανούς από το 2019, ενώ το τρέχον συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το 2031.