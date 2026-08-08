Λίβερπουλ: Παίρνει δανεικό τον Αραούχο από την Μπαρτσελόνα
«Βόμβα» από το... πουθενά έσκασε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/8) καθώς χωρίς να υπάρχει το παραμικρό ρεπορτάζ, αποκαλύφθηκε οριστική συμφωνία μεταξύ Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα για τον Ρόναλντ Αραούχο!
Ο Ουρουγουανός στόπερ θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στους Reds για τη σεζόν 2026-2027, με το deal των δυο συλλόγων να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι, μη υποχρεωτική ωστόσο. Παράλληλα, οι Άγγλοι αναμένεται να καλύψουν ολόκληρο το ποσό του ετήσιου μισθού του.
Όλες οι πλευρές κινήθηκαν πολύ γρήγορα ώστε να επιτευχθεί συμφωνία και πλέον ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός θα αγωνίζεται μαζί με τον Κώστα Τσιμίκα, υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα. Θυμίζουμε πως ο υψηλόσωμος αμυντικός βρίσκεται στους Καταλανούς από το 2019, ενώ το τρέχον συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το 2031.
🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool agree loan deal to sign Ronald Araujo from Barcelona, HERE WE GO! 🇺🇾— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026
Verbal agreement club to club with Barça now approved by director Deco.
New centre back for #LFC with a surprise bomba. pic.twitter.com/kK4GIifmff
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