Μοριέντες για Ρόδρι: «Η Ρεάλ δε χάνει παίκτες τέτοιου επιπέδου, δεν ήθελε ποτέ πραγματικά να τον αποκτήσει»

Τη δική του άποψη για το σίριαλ μεταξύ Ρεάλ και Μπαρτσελόνα για τον Ρόδρι εξέφρασε ο πρώην θρύλος των Λος Μπλάνκος, Φερνάντο Μοριέντες.

Μια άποψη που θα συζητηθεί εξέφρασε ο Φερνάντο Μοριέντες! Ο παλαίμαχος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ άλλων, τόνισε πως η Βασίλισσα δεν ήθελε ποτέ πραγματικά τον Ρόδρι , καθώς αν πραγματικά τον ήθελε, θα τον είχε κάνει δικό της.

Το σίριαλ για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του μέσου της Φούρια Ρόχα καλά κρατεί, με τη Μπαρτσελόνα να φαίνεται πιο κοντά στην απόκτηση του πολυτιμότερου παίκτη του Μουντιάλ 2026. Μέχρι πρότινος η Ρεάλ φαινόταν πως είχε τον πρώτο λόγο σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά εντέλει έφαγε «χυλόπιτα», καθώς ο 30χρονος αστέρας επέλεξε την Μπάρτσα.

Ο Μοριέντες υποστήριξε πως όλα αυτά είναι «αστεία», αφού οι Λος Μπλάνκος αν επιθυμούσαν πραγματικά τον παίκτη θα τον έπαιρναν, όπως συμβαίνει με κάθε κορυφαίο ποδοσφαιριστή διαχρονικά.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μοριέντες:

«Αυτό είναι κάποιο είδος αστείου έτσι; Ή απλώς με περνάνε για χαζούς. Είναι προφανές ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήθελε ποτέ πραγματικά να τον αποκτήσει, τον Ρόδρι. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν χάνει παίκτες τέτοιου επιπέδου. Η ομάδα μπορεί να χάσει έναν 14χρονο μπακ αλλά όχι έναν παίκτη τέτοιας μεγάλης αξίας. Απλώς ποτέ η Ρεάλ δεν έκανε όσα έπρεπε να κάνει ή μπορούσε να κάνει για να τον αποκτήσει. Τώρα προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες στον Ρόδρι λέγοντας ότι διαλέγει τη Μπαρτσελόνα λόγω του τρόπου παιχνιδιού. Για όλους όσοι καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο αυτό είναι ένα κακό αστείο. Όταν η Ρεάλ θέλει να πάρει κάποιον παίκτη τέτοιου επιπέδου, τότε τον κάνει δικό της. Φίγκο, Ζιντάν, Όουεν, Ρονάλντο… Ήρθαν όλοι αυτί. Άρα απλώς μην μας λένε ότι ο Ρόδρι ήθελε να παίξει σε μια άλλη ομάδα».