Η φοβερή Ατλέτικο Μαδρίτης διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 4-0 από το α' ημίχρονο και έχει αγκαλιάσει την πρόκριση στον τελικό του Copa del Rey!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν καταιγιστική και με τέσσερα γκολ στο πρώτο 45λεπτο, επικράτησε με το εντυπωσιακό 4-0 της Μπαρτσελόνα στο «Μετροπλιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό και έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης στον τελικό του Copa del Rey! Από την άλλη, για τους Μπλαουγκράνα δεν λειτούργησε τίποτα σωστά στο σημερινό παιχνίδι, ενώ στο 85' έμειναν με 10 παίκτες.

Οι Ροχιμπλάνκος έκαναν ένα εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ, ενώ η Μπαρτσελόνα παρουσίασε ένα αγνώριστο πρόσωπο. Όλα ξεκίνησαν με την γκάφα του Ζοάν Γκαρθία, αλλά ο ρυθμός στη συνέχεια ήταν καταιγιστικός. Στο 6' ο Έρικ Γκαρθία γύρισε στον τερματοφύλακα του και εκείνος απέτυχε να κοντρολάρει με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Από εκεί και πέρα, η Ατλέτικο έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο με την άμυνα των φιλοξενουμένων να είναι πλήρως αποδιοργανωμένη. Στο 14' ο Γκριεζμάν με διαγώνιο σουτ έγραψε το 2-0. Στο 33' Γκριεζμάν και Άλβαρες συνεργάστηκαν εξαιρετικά, ο Λούκμαν πήρε την πάσα του Αργεντίνου και εκτέλεσε χαμηλά στη δεξιά γωνία για το 3-0. Η ομάδα του Τσόλο συνέχισε να σφυροκοπάει και σε ακόμη μια αντεπίθεση, στο 45'+2', Λούκμαν και Άλβαρες άλλαξαν ρόλους. O Νιγηριανός έκανε μια πάσα ακριβείας στον Αργεντίνο, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ από το όριο της περιοχής έγραψε το 4-0.

Στο β' ημίχρονο, η ομάδα του Φλικ προσπάθησε να βρει τα πατήματά της, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο 52' Γιαμάλ και Φερμίν συνεργάστηκαν σε στατική φάση, ο Κουμπαρσί μες στην αναταραχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, καθώς βρήκε πρώτα στον Λεβαντόφσκι που ήταν εκτεθειμένος. Τα πράγματα έγινα ακόμα χειρότερα για την Μπάρτσα, αφού στο 85' ο Έρικ Γκαρθία αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ στον Μπαένα.

Η ένταση στο παιχνίδι κορυφώθηκε μετά από φάουλ του Όλμο στον Χουλιάν Σιμεόνε μπροστά στον Τσόλο με τους παίκτες να έρχονται στα χέρια. Το τελικό σκορ δεν άλλαξε και η Ατλέτικο πανηγύρισε μεγάλη νίκη, που της δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στη ρεβάνς.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Σιμεόνε): Μούσο, Μολίνα, Χάνκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Γιορέντε, Κόκε (90' Λε Νορμάντ), Λούκμαν (73' Αλμάδα), Γκριεζμάν (68' Μπαένα), Άλβαρες (68' Σόρλοθ)

Μπαρτσελόνα (Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Κασάδο (37' Λεβαντόφσκι), Ντε Γιονγκ, Φερμίν (87' Μάρτιν), Γιαμάλ, Τόρες, Όλμο