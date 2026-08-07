Ρόδρι: Η Σίτι απέρριψε την πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα, ζητάει 75 εκατ. ευρώ!
Το.... σίριαλ Ρόδρι φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε, παρότι ο Ισπανός χαφ φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, κάτι που δεν έκρυψε και ο ίδιος ο ατζέντης σε δηλώσεις του.
Ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τον Ισπανό μέσο γνωστοποίησε πως ο πελάτης του πράγματι επέλεξε τους «μπλαουγκράνα» για να συνεχίσει την καριέρα του, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση της ομάδας που ανήκει, της Μάντσεστερ Σίτι. Και φαίνεται πως αυτή (σσ η συγκατάθεση) μόνο εύκολα δεν θα έρθει.
Όπως αποκάλυψε ο έγκριτος ρεπόρτερ, Μπεν Τζέικομπς, οι «πολίτες» απέρριψαν την πρώτη πρόταση των Καταλανών, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της Μπάρτσα να καλούνται να επανέλθουν με νέα, βελτιωμένη προσφορά. Μάλιστα, σύμφωνα με τον εν λόγω δημοσιογράφο, οι γαλάζιοι φέρεται να απαιτούν ένα ποσό κοντά στα 75 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του 30χρονου χαφ.
Η... σειρά θα έχει κι άλλα επεισόδια, όμως οι της Μπαρτσελόνα παραμένουν θετικοί για την τελική έκβαση.
BREAKING: Manchester City have rejected a bid of around €45m for Rodri from Barcelona.— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 7, 2026
Understand #MCFC want around €75m.
Barcelona will be back with a new bid and remain optimistic.
Rodri has already agreed terms.🇪🇸 pic.twitter.com/IRcpSDAg3e
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.