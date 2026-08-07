Σύμφωνα με τα νεότερα ρεπορτάζ, η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε την πρώτη προσφορά της Μπαρτσελόνα για Ρόδρι. Τι ποσό ζητάει.

Το.... σίριαλ Ρόδρι φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε, παρότι ο Ισπανός χαφ φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, κάτι που δεν έκρυψε και ο ίδιος ο ατζέντης σε δηλώσεις του.

Ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τον Ισπανό μέσο γνωστοποίησε πως ο πελάτης του πράγματι επέλεξε τους «μπλαουγκράνα» για να συνεχίσει την καριέρα του, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση της ομάδας που ανήκει, της Μάντσεστερ Σίτι. Και φαίνεται πως αυτή (σσ η συγκατάθεση) μόνο εύκολα δεν θα έρθει.

Όπως αποκάλυψε ο έγκριτος ρεπόρτερ, Μπεν Τζέικομπς, οι «πολίτες» απέρριψαν την πρώτη πρόταση των Καταλανών, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της Μπάρτσα να καλούνται να επανέλθουν με νέα, βελτιωμένη προσφορά. Μάλιστα, σύμφωνα με τον εν λόγω δημοσιογράφο, οι γαλάζιοι φέρεται να απαιτούν ένα ποσό κοντά στα 75 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του 30χρονου χαφ.

Η... σειρά θα έχει κι άλλα επεισόδια, όμως οι της Μπαρτσελόνα παραμένουν θετικοί για την τελική έκβαση.