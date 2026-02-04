Viral έχει γίνει το στιγμιότυπο που δείχνει τον ρέφερι Μουνουέρα να πανηγυρίζει (;) την παραλίγο ισοφάριση της Αλμπαθέτε κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Έχοντας δει τι έπαθε η «μισητή» της αντίπαλος, Ρεάλ Μαδρίτης στη φάση των «16», η Μπαρτσελόνα πήγε υποψιασμένη στην έδρα της Αλμπαθέτε, από την οποία απέδρασε με 1-2 και το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κόπα Ντελ Ρέι.

Ο Χάνσι Φλικ έκανε μερικό ροτέισον, δείχνοντας στην πράξη πως δεν υποτίμησε την ομάδα της La Liga 2, ενώ στο φινάλε οι ποδοσφαιριστές του τα... χρειάστηκαν.

Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, η ομάδα του Χέφτε Μπετανκόρ έχασε τεράστια ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα και να το στείλει στην παράταση, όταν ο Ζεράρ Μαρτίν έσωσε πάνω στη γραμμή προσπάθεια παίκτη των γηπεδούχων.

Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον... διαιτητή της συνάντησης, Μουνουέρα Μοντέρο, έχει γίνει viral και έχει προκαλέσει σάλο και... εκνευρισμό στους φιλάθλους των Καταλανών. Στη φάση φαίνεται ο ρέφερι να... σηκώνει τα χέρια, σαν να θέλει να πανηγυρίσει, όμως ενστικτωδώς τα κατεβάζει.

Οι περισσότεροι το ερμήνευσαν ως εμπάθεια προς την Μπάρτσα και... φιλικά αισθήματα προς τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ άλλοι θεώρησαν πως ήθελε να δείξει ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Πάντως, το έκανε τόσο αυθόρμητα και την ώρα της φάσης, που το δεύτερο σενάριο δεν στέκει και πολύ...