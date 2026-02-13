Φλικ: «Η διαιτησία στην Ισπανία είναι καταστροφική»

Ο Χάνσι Φλικ δήλωσε πως δεν έχει τελειώσει τίποτα αναφορικά με την πρόκριση στον τελικό του Κόπα Ντελ Ρέι, παρά την ήττα με 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ σχολίασε και τη διαιτησία.

Ένα εφιαλτικό βράδυ είχε την Πέμπτη (12/2) η Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο», καθώς έγινε «έρμαιο» στις ορέξεις των ποδοσφαιριστών της Ατλέτικο Μαδρίτης, φεύγοντας με το... βαρύ 4-0 από τον πρώτο ημιτελικό του Κόπα Ντελ Ρέι.

Οι «μπλαουγκράνα», στο χειρότερο από πλευράς αποτελέσματος σκορ επί εποχής Χάνσι Φλικ δεν μπόρεσαν παρά σε ελάχιστα σημεία του παιχνιδιού να «ματσάρουν» την ανταγωνιστικότητα και το πάθος της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε και πλέον είναι με το ενάμιση πόδι εκτός τελικού.

Βέβαια, αυτή την άποψη δεν ενστερνίζεται ο τεχνικός των Καταλανών, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης στη Μαδρίτη. Ο Φλικ αφού αρχικά παραδέχθηκε το προφανές, πως η ομάδα του δεν ήταν καλή, δεν πίεσε όσο θα ήθελε, στη συνέχεια εξήγησε πως δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, αναφορικά με την πρόκριση.

«Πήραμε ένα μεγάλο μάθημα στα πρώτα 45 λεπτά. Το τέλος ήταν καλύτερο. Έχουμε άλλα δύο ημίχρονα και θα παλέψουμε. Αν κερδίσουμε με 2-0 σε κάθε ημίχρονο... θα χρειαστούμε τους οπαδούς μας στην έδρα μας».

Έπειτα, αναφέρθηκε και στη διαιτησία, τονίζοντας πως οι ρέφερι στην Ισπανία είναι πολύ κακοί, αναφερόμενος στο γκολ του Κουμπαρσί, το οποίο κατά τον Γερμανό ήταν καθαρό και θα έπρεπε να μετρήσει.

«Η διαιτησία στη La Liga είναι καταστροφή. Για μένα, είδα αυτό το οφσάιντ, και δεν υπάρχει οφσάιντ! Τι χρειάστηκαν; 7 λεπτά για να το ελέγξουν; Προσπαθούσαν να βρουν κάτι. Να το απορρίψουν. Δεν υπήρξε καν σαφής επικοινωνία, δεν το καταλάβαμε!»