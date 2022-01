Η CAF στη καθιερωμένη ανάρτηση για τον ΜVP της αναμέτρησης του «επεισοδιακού» παιχνιδιού της Τυνησίας με το Μάλι... μπερδεύτηκε και αντί για τον τερματοφύλακα των νικητών έβαλε φωτογραφία του Σαντιό Μανέ.

Η CAF μέχρι στιγμής παίρνει αρκετά χαμηλό «βαθμό» για τη διοργάνωση του 33ου Copa Africa. Μετά το «φιάσκο» στην αναμέτρηση της Τυνησίας με το Μάλι και τη γκάφα στην ανάκρουση του ύμνου της εθνικής Μαυρυτανίας του Αμπουμπακάρ Καμαρά, στο παιχνίδι με τη Γκάμπια που άργησε περίπου 45 λεπτά, οι διοργανωτές συνέχισαν τα ατοπήματα και στα Social Media.

Πιο συγκεκριμένα η ομοσπονδία έκανε την κλασική ανάρτηση του MVP για την αναμέτρηση... «σίριαλ» μεταξύ της Τυνησίας και του Μάλι, όμως αντί για τον τερματοφύλακα Μπόσο Μουνκόρο που κράτησε το μηδέν, πιάνοντας ακόμα και πέναλτι, οι υπεύθυνοι των Social Media έβαλαν μια φωτογραφία του Σαντιό Μανέ, ο οποίος ήταν ο MVP στη νίκη της Σενεγάλης με τη Ζιμπάμπουε...

🚨 Sadio Mané is allegedly Bosso Mounkoro, according to @CAF_Online.



[@samir_1921] pic.twitter.com/vLAR7fpHir