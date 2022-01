Ο διαιτητής της αναμέτρησης της Τυνησίας με το Mάλι έγινε ο «πρωταγωνιστής» του αγώνα, καθώς σφύριξε για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού σε πρώτο χρόνο στο 85' και εν τέλει στο 89:50! Δεν κατέβηκε για να συνεχίσει το παιχνίδι η Τυνησία που υπέβαλε τη διαμαρτυρία της στην CAF.

Σε φαρσοκωμωδία μετατράπηκε η αναμέτρηση της Τυνησίας με το Μάλι για την πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου του Copa Africa. Το Μάλι πήρε τη χάρη στον εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κονέ στο 48' και την φανταστική απόκρουση του Μουνκόρο σε εκτέλεση πέναλτι του Καζρί στο 77', όμως «πρωταγωνιστής» ήταν ο διαιτητής Τζάνι Σικάζουε.

Ο «ρεφ» από τη Ζάμπια σφύριξε για την ολοκλήρωση του αγώνα μόλις στο 85ο λεπτό! Οι άνθρωποι της Τυνησίας όπως ήταν λογικό «έπεσαν» πάνω του με τον διαιτητή να καταλαβαίνει το λάθος του και να επικαλείται πρόβλημα στο ρολόι του του. Ο Σικάζουε εν τέλει συνέχισε τον αγώνα και σφύριξε τη λήξη του για δεύτερη και τελευταία φορά στο 89:50, παρά το γεγονός πως το παιχνίδι είχε δύο cooling break και έξι διακοπές για αλλαγές! O «άρχων» του επεισοδιακού αγώνα χρειάστηκε συνοδεία για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο...

Λίγο μετά το ντόρο που δημιουργήθηκε οι διοργανωτές αποφάσισαν να συνεχιστεί το παιχνίδι, όμως η Τυνησία αποφάσισε να μην κατέβει στο αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες του Μάλι βγήκαν και πανηγύρισαν εκ νέου τη νίκη τους, όμως οι Τυνήσιοι έχουν ήδη υποβάλει τη διαμαρτυρία τους στην CAF.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK