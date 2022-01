«Μυθικά» πράγματα κατά την ανάκρουση του ύμνου στο Μαυριτανία - Γκάμπια, οι διοργανωτές έπαιξαν λάθος κομμάτι δύο φορές, έψαχναν μάταια για αρκετά λεπτά τον σωστό ύμνο και τελικά ο Αμπουμπακάρ Καμαρά με τους συμπαίκτες του τον τραγούδησαν... acapella!

Τα ευτράπελα στο Copa Africa συνεχίζονται. Μετά το φινάλε-παρωδία στο Τυνησία-Μάλι με τον διαιτητή Σικάζουε να σφυρίζει δύο φορές πρόωρα το ματς (πρώτα στο 85' και μετά στο 89:50) και την CAF να παρεμβαίνει για να διεξαχθούν και τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, σειρά πήρε το αμέσως επόμενο παιχνίδι ανάμεσα σε Μαυριτανία και Γκάμπια, όπου οι διοργανωτές υπέπεσαν σε «τρελή» γκάφα με τον ύμνο των τυπικά γηπεδούχων!

Στο ματς που καθυστέρησε να ξεκινήσει 45 λεπτά λόγω όσων συνέβησαν στο Τυνησία-Μάλι, ο στράικερ του Άρη, Αμπουμπακάρ Καμαρά και οι συμπαίκτες του παρατάχθηκαν για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ωστόσο, το κομμάτι που ακούστηκε από τα μεγάφωνα ήταν λάθος κι έτσι η ανάκρουση τέθηκε σε... παύση. Οι Μαυριτανοί παίκτες κατάλαβαν πως κάτι δεν πάει καλά και περίμεναν να ακουστεί ο σωστός ύμνος της χώρας τους, αλλά... μάταια.

Για περίπου έξι λεπτά, οι υπεύθυνοι για τον ήχο του γηπέδου έψαχναν στα αρχεία τους τον ύμνο της Μαυριτανίας, ωστόσο, το κομμάτι δεν βρέθηκε ποτέ και ο Καμαρά με τους συμπαίκτες του αναγκάστηκαν να τον τραγουδήσουν χωρίς τη συνοδεία μουσικής!

Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τις αντιδράσεις των έντεκα διεθνών της Μαυριτανίας κι ο Καμαρά δεν έκρυψε την... απογοήτευσή του.

CAF is hot today. Wrong national anthem played for Mauritania ahead of Gambia game. #AFCON2021 pic.twitter.com/pSIs8bVbh2

Aboubakar Kamara shakes his head after the wrong anthem is played for Mauritania. The players look confused #AFCON2021 #MTNGAM #MRTGMB pic.twitter.com/ZclXZcdDcV