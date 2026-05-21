Με ένα τρομερό βίντεο, η Σενεγάλη ανακοίνωσε την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Λίγους μήνες μετά τον θρίαμβο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο οποίος όμως... χάθηκε στα χαρτιά, η εθνική ομάδα της Σενεγάλης ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο και έτσι γνωστοποίησε την αποστολή της.

Αυτό συνέβη με ένα εκπληκτικό βίντεο, εμπνευσμένο από την αφρικανική χώρα, στο οποίο βλέπουμε τον Παπέ Τιό να επιλέγει τους ποδοσφαιριστές που θα πάρει μαζί του στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Μάλιστα, σε περίοπτη θέση βλέπουμε κάποια στιγμή το χρυσό μετάλλιο του Copa Africa, σε ένα... καρφί για όσα έγιναν τους προηγούμενους μήνες με το Μαρόκο και την CAF.

Φυσικά στην αποστολή ξεχωρίζει ο Σαντιό Μανέ, με παίκτες όπως ο Μεντί, ο Κουλιμπαλί, ο Σαρ και ο Τζάκσον επίσης να συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Εντουάρντ Μεντί, Μορί Ντιό, Γεχβάν Ντιουφ

Αμυντικοί: Κρεπίν Ντιατά, Αντουάν Μεντί, Καλιντού Κουλιμπαλί, Ελ Χάτζι Μαλίκ Ντιουφ, Μαμαντού Σαρ, Μούσα Νιακατέ, Μουσταφά Μπόου, Αμπντουλάι Σεκ, Ισμαΐλ Γιάκομπς, Ιλάι Καμαρά

Μέσοι: Ιντρίσα Γκέιγ, Παπέ Γκέιγ, Λαμίν Καμαρά, Χαμπίμπ Ντιαρά, Πατέ Σις, Παπέ Σαρ, Μπάρα Εντιαγέ

Επιθετικοί: Σαντιό Μανέ, Ισμαΐλα Σαρ, Ιλινάμ Εντιαγέ, Ασάν Ντιαό, Ιμπραΐμ Εμπάιγ, Νίκολας Τζάκσον, Μπαμπά Ντιένγκ, Σερίφ Εντιαγιέ

La liste des 28 Lions, choisis parmi des millions de Sénégalais, investis de l’honneur suprême de défendre nos couleurs sur la plus grande scène du football mondial : la Coupe du Monde.#FIFAWC2026 #ListeGaindeyi #DemBaJeex pic.twitter.com/1SZHXAz6Za May 21, 2026