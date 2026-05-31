Viral έγινε η στιγμή που ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έδωσε οδηγίες στους παίκτες των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας λάπτοπ...

Στην πιο... game's gone στιγμή της ημέρας, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τράβηξε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια του cooling break στη φιλική αναμέτρηση των ΗΠΑ με τη Σενεγάλη ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αργεντινός προπονητής βρήκε την ευκαιρία να δώσει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του αλλά για να γίνει πιο σαφής χρησιμοποίησε ένα... λάπτοπ! Ο βοηθός του κρατούσε σταθερό τον φορητό υπολογιστή προκειμένου να έχει το ένα χέρι ελεύθερο ο άλλοτε τεχνικός των Τότεναμ, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν και αν μπορέσει έτσι να εξηγήσει στους παίκτες της USMNT τι ακριβώς θέλει από αυτούς, σε μία εικόνα από το μέλλον...

Για την ιστορία, τη στιγμή εκείνη οι ΗΠΑ προηγούνταν 2-0 των Σενεγαλέζων με γκολ των Ντεστ και Πούλισιτς, με τον Μανέ να μειώνει λίγο πριν την ανάπαυλα για τα Λιοντάρια της Τεράνγκα.