Σε ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε ο Ντιούφ
Δικαστικές περιπέτειες για τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ, Ελ Χατζί Ντιούφ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή εξαιτίας οφειλών προς την πρώην γυναίκα του. Ο 45χρονος πρώην επιθετικός καλείται να πληρώσει περίπου 15.000 ευρώ στην Βαλερί Μπίσοπ, έπειτα από δικαστική απόφαση. Η υπόθεση αφορά οφειλές διατροφής για την κόρη τους, Κέιλα, την επιμέλεια της οποία έχει η μητέρα από το 2023, με τον Ντιούφ να είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαία διατροφή περίπου 771 ευρώ, καθώς και κάλυψης ιατρικών και σχολικών εξόδων. Ο Σενεγαλέζος σταμάτησε τις πληρωμές από τον Μάρτιο του 2024, παρά το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί. Ο Ντιούφ, που είχε αποκτηθεί από τη Λίβερπουλ το 2002 έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ, μέτρησε 55 εμφανίσεις στην Premier League.
Ex-Liverpool villain El Hadji Diouf handed suspended prison sentence https://t.co/Bin3OqA73Q pic.twitter.com/ya71LXX4pj— SPORTbible (@sportbible) May 14, 2026
