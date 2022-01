Στην αρχική 11άδα της Μαυριτανίας συμπεριλήφθηκε ο Αμπουμπακάρ Καμαρά για την πρεμιέρα της στο Copa Africa κόντρα στη Γκάμπια, ματς που καθυυστέρησε για 45 λεπτά λόγω του επεισοδιακού φινάλε στο Τυνησία-Μάλι.

Παρθενική συμμετοχή σε Copa Africa για τον Αμπουμπακάρ Καμαρά και μάλιστα ως βασικός με τη φανέλα της Μαυριτανίας. Ο θηριώδης στράικερ του Άρη συμπεριλήφθηκε στην αρχική 11άδα για το εναρκτήριο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας κόντρα στη Γκάμπια (6ος όμιλος), η εκκίνηση του οποίου μετατέθηκε 45 λεπτά (από τις 18:00 στις 18:45), εξ αιτίας του φινάλε-παρωδία στο Τυνησία-Μάλι. Συγκεκριμένα, ο διαιτητής της αναμέτρησης έληξε πρόωρα το ματς δύο φορές, στο 85' και στο 89:50 (!) και χρειάστηκε η επέμβαση της CAF για την διεξαγωγή των τελευταίων λεπτών.

|| SECOND GAME OF THE DAY ||



Line up of both teams, Mauritania Vs Gambia #GTVSports#AFCON2021 pic.twitter.com/RwtMYAHze4