Ο επικός πανηγυρισμός του Τζο Κόουλ μετά την κατάκτηση (vid)

Η Τσέλσι χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Κάι Χάβερτς κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Η τεράστια αυτή επιτυχία πανηγυρίστηκε έντονα τόσο από τους οπαδούς των «μπλε» που ήταν στο «Ντραγκάο» όσο και από εκείνους που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από το Λονδίνο.

Με τον ίδιο τρόπο πανηγύρισε και ο Τζο Κόουλ. Ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν σχολιαστής, παρακολουθούσε το ματς από τα επίσημα του «Ντραγκάο» και μόλις συνειδητοποίησε ότι οι «μπλε» είναι οι μεγάλες νικητές, πετάχτηκε από το σκαμπό του και πανηγύρισε έξαλλα αυτή την τεράστια επιτυχία της αγαπημένης του ομάδας.

"I'm shattered now!"

We think Joe Cole enjoyed Chelsea winning the Champions League #UCLfinal pic.twitter.com/oFAEjYnae6

