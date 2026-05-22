Δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρει πως ο Μαρέσκα επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Μάντσεστερ Σίτι τον Έντσο Φερνάντες της Τσέλσι.

Ο διαφαινόμενος νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, θέλει τον Έντσο Φερνάντες! Αυτό τουλάχιστον αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα με τον Αργεντινό μέσο να αποτελεί διακαή πόθο του Ιταλού προπονητή.

Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του Sky Sports Germany ο 25χρονος μέσος είναι από τους πρωταρχικούς στόχους για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου οι Πολίτες να ενισχύσουν τον άξονά τους.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι δύο «Έντσο» έχουν άριστες σχέσεις και πως ήδη έχουν λάβει χώρα κάποιες συζητήσεις. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο ή κάτι αναφορικά με το οικονομικό σκέλος, ωστόσο δεν αποκλείεται άμεσα να υπάρχουν εξελίξεις.

Υπενθυμίζουμε πως οι σχέσεις του παίκτη με τους Μπλε του Λονδίνου πέρασαν από «χίλια κύματα» κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιά, αφού οι δηλώσεις του Φερνάντες για τη Μαδρίτη, είχαν ενοχλήσει έντονα τόσο τον σύλλογο όσο και τους οπαδούς της Τσέλσι.

Να σημειωθεί πως ο αθλητής της Ασημένιας έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο με τους Λονδρέζους μέχρι το 2032.