Έντσο Φερνάντες: Διακαής πόθος του Μαρέσκα ο Αργεντινός
Ο διαφαινόμενος νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, θέλει τον Έντσο Φερνάντες! Αυτό τουλάχιστον αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα με τον Αργεντινό μέσο να αποτελεί διακαή πόθο του Ιταλού προπονητή.
Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του Sky Sports Germany ο 25χρονος μέσος είναι από τους πρωταρχικούς στόχους για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου οι Πολίτες να ενισχύσουν τον άξονά τους.
Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι δύο «Έντσο» έχουν άριστες σχέσεις και πως ήδη έχουν λάβει χώρα κάποιες συζητήσεις. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο ή κάτι αναφορικά με το οικονομικό σκέλος, ωστόσο δεν αποκλείεται άμεσα να υπάρχουν εξελίξεις.
Υπενθυμίζουμε πως οι σχέσεις του παίκτη με τους Μπλε του Λονδίνου πέρασαν από «χίλια κύματα» κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιά, αφού οι δηλώσεις του Φερνάντες για τη Μαδρίτη, είχαν ενοχλήσει έντονα τόσο τον σύλλογο όσο και τους οπαδούς της Τσέλσι.
Να σημειωθεί πως ο αθλητής της Ασημένιας έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο με τους Λονδρέζους μέχρι το 2032.
🚨🧨 EXCL | Enzo Fernandez is one of Manchester City’s desired transfer targets for the summer. Strongly wanted by Enzo Maresca. #MCFC— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 22, 2026
Initial talks behind the scenes have already taken place. The two Enzos share a top and very trusting relationship. @SkySportDE 🇦🇷 pic.twitter.com/elBeptxhYY
