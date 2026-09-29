Κιτρινόμαυρη... τρέλα για Αγγλία με τους οπαδούς της ΑΕΚ μετά τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ να κάνουν sold out και στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ μέσα σε περίπου μια ώρα!

Οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν... κρατιούνται για τα δύο ματς της League Phase του Champions League που θα δώσει η Ένωση στην Αγγλία μέσα σε διάστημα έξι ημερών απέναντι σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά τον «πανικό» που έγινε για ένα εισιτήριο με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου μέσα σε λίγες ώρες έγινε sold out, οι οπαδοί της ΑΕΚ εξαφάνισαν όπως αναμενόταν και τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους για το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ και μάλιστα μέσα σε περίπου μια ώρα από τη στιγμή που βγήκαν προς πώληση!

Τόσο το Λονδίνο, όσο και το Μάντσεστερ αναμένεται να... βαφτούν κιτρινόμαυρα στις 14 και στις 20 Οκτώβρη με την ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, να παραμένει για μια εβδομάδα στο Νησί για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα χωρίς ταξίδια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήθελε η ομάδα του να αποφύγει την ταλαιπωρία με τις μετακινήσεις (γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα αναβληθεί και η αναμέτρηση με τον Ατρόμητο) ώστε να επικεντρωθεί απόλυτα στα δύο συγκεκριμένα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην Αγγλία, όπου θα έχει την πολύ δυναμική στήριξη των φίλων της.