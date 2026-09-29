Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ είναι τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, τα οποία αναμένεται να γίνουν... καπνός.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζονται να κάνουν κιτρινόμαυρο το Λονδίνο και το Μάντσεστερ καθώς στις 14 Οκτώβρη η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριζ στο Λονδίνο και στις 20 Οκτώβρη θα αντιμετωπίσει τη Μάντσετσερ Σίτι στο Έτιχαντ, με την αποστολή να παραμένει για μια εβδομάδα στην Αγγλία.

Τα εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο έκαναν... φτερά μέσα σε λίγες ώρες με την ΑΕΚ να εκτιμάται ότι θα έχει κοντά στις 10.000 κόσμο στο πλευρό της, ενώ και για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι τα μαγικά χαρτάκια αναμένεται επίσης να εξαφανιστούν.

Η ΑΕΚ ανέβασε στην επίσημη ιστοσελίδα της πως τα εισιτήρια για τον αγώνα με τους «Πολίτες» είναι ήδη προς πώληση στην τιμή των 35 ευρώ, με την Ένωση να υπολογίζεται ότι θα έχει κάτι παραπάνω από 3.000 οπαδούς στο Έτιχαντ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διαδικασία προαγοράς εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 22:00 (20:00 τοπική), στο Etihad Stadium, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 35 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο, μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο».