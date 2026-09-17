Οι φίλοι της ΑΕΚ εξαφάνισαν με... συνοπτικές διαδικασίες τα 6.000 εισιτήρια που διέθεσε η Σαχτάρ Ντόνετσκ για την αναμέτρηση τους στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η ΑΕΚ στο πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι για τη League Phase του Champions League θα φιλοξενηθεί από την τυπικά γηπεδούχο Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι και οι Ενωσίτες θα κάνουν... κατάληψη στο γήπεδο των Λονδρέζων!

Οι φίλοι του Δικεφάλου χρειάστηκαν περίπου 8 ώρες για να εξαντλήσουν τα 6.000 εισιτήρια που διέθεσαν οι Ουκρανοί και συνεπώς ένα μεγάλο μέρος του γηπέδου θα «βαφτεί» κιτρινόμαυρο.