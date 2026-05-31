Εμπαπέ και Παρί Σεν Ζερμέν: Πώς από super ήρωας, φτάσαμε στα υβριστικά συνθήματα

Μεταξύ των πανηγυρισμών από τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του Champions League, δεν έλειψαν και τα υβριστικά συνθήματα κάτα του Κιλιάν Εμπαπέ.

Περίπου τέτοια εποχή πριν από δύο χρόνια, όταν όλη η Ευρώπη παρακολουθούσε ακόμα έναν αστέρα να φορά τα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης δίπλα στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Αυτή τη φορά ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος σταρ άφησε την Παρί Σεν Ζερμέν ως ελεύθερος και επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα σήριαλ που κρατούσε για 1,5 χρόνο μέχρι να πάρει σάρκα και οστά η μεταγραφή. Ωστόσο το χρονικό αυτής της μετακίνησης, έφερε την απόλυτη ρήξη μεταξύ του ίδιου και των οπαδών της Παρί.

Από τη μέρα που έφυγε ο διεθνής επιθετικός, η ομάδα κατέκτησε δύο συνεχόμενες φορές το Champions League, παίζει το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο της Ευρώπης και βρίσκεται ανάμεσα στις τοπ ομάδες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Στο πλαίσιο των πανηγυρισμών από τους οπαδούς στο Παρίσι για τη νίκη κόντρα στην Άρσεναλ στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Εμπαπέ είχε την τιμητική του.

Όχι για αυτό που νομίζετε όμως. Τα συνθήματα ήταν υβριστικά και κατά του προσώπου του Γάλλου σταρ, απόδειξη ότι μία μεγάλη αγάπη έχει μετατραπεί σε έχθρα δίχως προηγούμενο.

Το Gazzetta γυρνάει τον χρόνο πίσω και εξηγεί τι συνέβη το διάστημα Οκτώβρης του 2022 με Φλεβάρη του 2024.

Torcida do Paris Saint Germain XINGANDO o Kylian Mbappe:



“Mbappe, filho da p*ta!” pic.twitter.com/Ba0qyGiAmt May 30, 2026

Το πρώτο... σημάδι και η είδηση-βόμβα!

Η σεζόν 2022/23 έχει ξεκινήσει. Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε υπογράψει λίγους μήνες πριν την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν και η ανακοίνωση έγινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Parc de Princes από τον Αλ Κελαϊφί, με το κοινό να είναι εκστασιαμένο με αυτό.

Η φανέλα που κρατούν οι δύο άντρες γράφει «2025». Η ανακοίνωση το ίδιο. «Μπαπέ τριετίας» συνεχίζουν οι εφημερίδες. Όμως ελάχιστοι γνώριζαν την αλήθεια πίσω από τη συμφωνία των δύο πλευρών και σύντομα το έμαθε όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γάλλος Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2018 ήταν για δύο χρόνια και υπήρχε οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο αλλά με αποκλειστική απόφαση της πλευράς του ποδοσφαιριστή. Σίγουρα κανείς δεν περίμενε τον ντόρο που θα είχε αυτή η συμφωνία λίγους μήνες μετά.

Το πρώτο σημάδι ήρθε μόλις στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος κόντρα στη Μονπελιέ. Η Παρί κέρδισε πέναλτι και παρότι η οδηγία του Γκαλτιέ ήταν ο Εμπαπέ να τα εκτελεί, ο Νεϊμάρ ήρθε σε ρήξη με τον Γάλλο για αυτόν τον λόγο και λίγες μέρες μετά πάτησε like σε διάφορα post σχετικά με την «διδακτορική» επιρροή του Μπαπέ στην Παρί.

🔵 Mbappé’nin Mart 2023’te PSG’deyken sarf ettiği sözler tarihi bir ironiye yol açtı:



"Eğer geleceğimi Şampiyonlar Ligi’ne bağlasaydım çoktan ayrılmış olurdum."



➖️Mbappé ayrıldıktan sonra PSG, üst üste iki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.pic.twitter.com/8QI3oyVYat — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) May 31, 2026

Τον Οκτώβριο του 2022 ξεκινούν τα πραγματικά προβλήματα. Μία είδηση-«βόμβα» αρχίζει να τρίζει για τα καλά το μέλλον του Εμπαπέ καθώς έγινε αναφορά ότι παρά την ανανέωση του συμβολαίου του, ο ίδιος έχει ζητήσει να αποχωρήσει τον Γενάρη από την Παρί.

Ο Αλ Κελαϊφί διέψευσε την είδηση αλλά δεν έκανε το ίδιο και ο Γάλλος σταρ που άφησε για λίγες μέρες το θέμα να αιωρείται πριν προχωρήσει στη δική του διάψευση. Αυτό ήταν το πρώτο και τελευταίο... κρούσμα αλλά αποτέλεσε την αφετηρία από μία σειρά γεγονότων.

Πρωτόγνωρες καταστάσεις, απειλές και η απόφαση του Ενρίκε

Μπαίνουμε στη σεζόν 2023/24. Τελευταία για το «κλειστό» συμβόλαιο του Κιλιάν Εμπαπέ. Από τον Ιούνιο του 2023 έχουν αρχίσει τα... παρατράγουδα. Ο Γάλλος σταρ έστειλε επιστολή στους ανθρώπους της Παρί και έκανε γνωστό ότι δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης, με αποτέλεσμα εκείνη η σεζόν να είναι η τελευταία του στο κλαμπ.

Αυτό έφερε την οργή στην ομάδα και υπήρξαν απειλές ακόμα και να μείνει εκτός ομάδας σε αυτό το διάστημα. Καταστάσεις πρωτόγνωρες. Άπαντες ασχολιόντουσαν με αυτό και με το τι θα γίνει. Μέχρι το τέλος εκείνου του καλοκαιριού, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής ήταν το πιο hot όνομα του καλοκαιριού με τη Ρεάλ Μαδρίτης να καραδοκεί την υπογραφή του.

🗣️ El día que Luis Enrique dijo: "Kolo, entras, Kyky, estás fuera."



La reacción de Hakimi al escuchar esto 🤣



Años después, han ganado dos Champions CONSECUTIVAS 😭😭😭pic.twitter.com/IlcpClQvBr — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 30, 2026

Η Παρί παρέμεινε πιστή ότι ο παίκτης θα ανανεώσει και απέρριψε όλες τις προτάσεις από τους Μαδριλένους, με τον Εμπαπέ εν τελεί να παραμένει στο ρόστερ. Ωστόσο τα θεμέλια για την αποχώρηση του είχαν ήδη μπει.

Τον Φλεβάρη του 2024, με το συμβόλαιο του να πλησιάζει στην εκπνοή του, ο Εμπαπέ ενημερώνει την Παρί ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα αποχωρήσει από το κλαμπ. Αυτή τη φορά είναι δεδομένα και ο Αλ Κελαϊφί δέχεται για πρώτη φορά αυτή την απάντηση στο θέμα της παραμονής του.

Το μήνυμα ότι η ομάδα πλέον βαδίζει σε δρόμους ξεχωριστούς από τον ίδιο, ήρθε στο παιχνίδι με τη Μονακό στις αρχές Μαρτίου όταν με το σκορ στο 0-0, ο Ενρίκε αποφασίζει να αλλάξει τον Εμπαπέ με τον Κολό Μουανί στο ημίχρονο του αγώνα, με τον ποδοσφαιριστή να καταλήγει στις... εξέδρες.

Όλο αυτό το background και η έλλειψη σεβασμού από τον ποδοσφαιριστή, έκανε τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν να τον έχουν «κόκκινο πανί». Εξού και τα υβριστικά συνθήματα μετά την κατάκτηση του Champions League.