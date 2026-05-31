Τελικός Champions League 2026: Τα έβαλαν με Μπαπέ οι οπαδοί της Παρί
Έπρεπε να φύγουν οι Νεϊμάρ, Μπαπέ και Μέσι για να καταφέρει να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης η Παρί Σεν Ζερμέν, με το γαλλικό κλαμπ να μετρά 2/2 στο Champions League μετά και την αποχώρηση του τελευταίου σταρ.
Αυτός ήταν ο Γάλλος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, που παρακολουθεί την πρώην ομάδα του να τα καταφέρνει περίφημα χωρίς αυτόν, όσο εκείνος βλέπει τη Βασίλισσα να μένει χωρίς τίτλο τη δεύτερη σεζόν του εκεί.
Μάλιστα, οπαδοί της Παρί τα έβαλαν με τον Μπαπέ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τίτλου! «Μπαπέ, π@@@ας γιε» διακρίνονται να φωνάζουν υποστηρικτές των πρωταθλητών Ευρώπης, στο Τροκαντερό και με φόντο τον πύργο του Άιφελ...
🚨🚨🚨🚨🚨 PSG fans chant:— KinG £ (@xKGx__) May 30, 2026
Mbappé, son of the wh*re .. Mbappé, son of the wh*re. pic.twitter.com/ypUz29Mebj
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.