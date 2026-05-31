Οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν εθεάθησαν να φωνάζουν υβριστικό σύνθημα για τον Κιλιάν Μπαπέ μετά την κατάκτηση του Champions League.

Έπρεπε να φύγουν οι Νεϊμάρ, Μπαπέ και Μέσι για να καταφέρει να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης η Παρί Σεν Ζερμέν, με το γαλλικό κλαμπ να μετρά 2/2 στο Champions League μετά και την αποχώρηση του τελευταίου σταρ.

Αυτός ήταν ο Γάλλος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, που παρακολουθεί την πρώην ομάδα του να τα καταφέρνει περίφημα χωρίς αυτόν, όσο εκείνος βλέπει τη Βασίλισσα να μένει χωρίς τίτλο τη δεύτερη σεζόν του εκεί.

Μάλιστα, οπαδοί της Παρί τα έβαλαν με τον Μπαπέ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τίτλου! «Μπαπέ, π@@@ας γιε» διακρίνονται να φωνάζουν υποστηρικτές των πρωταθλητών Ευρώπης, στο Τροκαντερό και με φόντο τον πύργο του Άιφελ...