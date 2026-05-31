Λουίς Κάμπος, σου βγάζουμε (ξανά) το... καπέλο

Πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν είχε ένα... ήσυχο καλοκαίρι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Όμως η φετινή σεζόν προκάλεσε τον ίδιο «κρότο» και αυτό οφείλεται στον Λούις Κάμπος.

Αν κάποιος μας έλεγε πριν από λίγα χρόνια ότι η Παρί Σεν Ζερμέν θα γίνει η μόνη ομάδα μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα κάνει back-to-back στον 21ο αιώνα, τότε θα τον βγάζαμε... τρελό. Όχι γιατί δεν είχε καλή ομάδα αλλά επειδή δεν έδειχνε ικανή να κάνει ακόμη και στεφτέ στο τρόπαιο με τα μεγάλα... αυτιά.

Και όμως, το βράδυ του Σαββάτου (30/05), στο εντυπωσιακό Puskas Arena της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία, οι Παριζιάνοι στέφθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν πρωταθλητές Ευρώπης και έβαλαν... φωτιά στο Παρίσι από τους πανηγυρισμούς (και δυστυχώς όχι μόνο).

Μία ομάδα μακριά από τη λάμψη των αστέρων που φώτιζε κάθε χρόνο το κλαμπ, μακριά από τα φώτα του Κιλιάν Μπαπέ, χωρίς την αστερόσκονη του MNM (Μέσι, Νεϊμάρ, Μπαπέ). Με ταλέντο, με νιάτο, με εμπειρία και κινήσεις γεμάτες νόημα και στα «θέλω» ενός προπονητή, τους Λουίς Ενρίκε, που επέστρεψε μετά τον άδικο χαμό της κόρης του για να επαληθεύσει το μεγαλείο του.

Και πίσω από όλα αυτά. Ένας άνθρωπος όπου το παγκόσμιο ποδόσφαιρο του (ξανά)βγάζει το καπέλο. Κυρίες και κύριοι, ο Λουίς Κάμπος.

Του πήρε τρία χρόνια για να δημιουργήσει αυτό που οραματίστηκε

Ο άνθρωπος που έδωσε... νόημα στα εκατομμύρια που ήθελε να ρίχνει κάθε χρόνο στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Αλ Κελαϊφί. Ίσως, η πιο καθοριστική μεταγραφή του ισχυρού άντρα των Παριζιάνων. Ένας άνθρωπος που έβγαλε έξω από τον μικρόκοσμο της Γαλλίας και έκανε τον σύλλογο μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Δεν είναι ότι δεν έχει χαλάσει χρήματα αλλά το έχει κάνει με έναν συγκεκριμένο σκοπό και κυρίως, για περιπτώσεις που έχουν διάρκεια και λόγο ύπαρξης στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε. Από το 2022 η γαλλική ομάδα άρχισε να χτίζεται αλλά έπρεπε να πάρει χρόνο και υπομονή από τον πρόεδρο και τους οπαδούς.

Έπρεπε να τα βάλει τα ίδια τους τα... είδωλα. Να αποδείξει ότι η παρουσία και ο εριστικός χαρακτήρας του Κιλιάν Μπαπέ έκανε μόνο κακό στην ομάδα. Ότι τα βαριά ονόματα που έβγαζαν τον κόσμο στους δρόμους, περισσότερους τσακωμούς και ίντριγκες παρά ποδόσφαιρο πρόσφεραν.

Σιγά-σιγά όμως τα κατάφερε. Άδειασε το ρόστερ, έδωσε βάση στο ξεκαθάρισμα παρά στις προσθήκες και μέχρι το περσινό καλοκαίρι, έχτιζε κομμάτι-κομμάτι αυτό που είχε ο ίδιος οραματιστεί. Και η έλευση του Λουίς Ενρίκε ήταν το ιδανικότερο σενάριο προκειμένου να χτιστεί αρμονικά αυτό το σύνολο και με έναν προπονητή που αποτελεί από τους κορυφαίους στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Το «κλειδί»; Ότι ο Ισπανός προπονητής ήταν έτοιμος να επιστρέψει στη δράση. Διψασμένος για να τιμήσει τον άδικο χαμό της κορούλας του και εντός των γηπέδων σε συλλογικό επίπεδο.

Τα πρώτα κομμάτια του... παζλ και το καθοριστικό περσινό καλοκαίρι

Το καλοκαίρι του 2023, ο Κάμπος είχε ξεκινήσει να φτιάχνει το πλάνο που ήθελε. Επένδυση στο restart του Ουσμάν Ντεμπελέ που στην Μπαρτσελόνα ήταν «φάντασμα» αλλά κάτι... έβλεπε ο Πορτογάλος παράγοντας. Επένδυση στο ταλέντο του Μπαρκολά από την Λιόν. Επένδυση στους εντυπωσιακούς αριθμούς του Γκονσάλο Ράμος με την Μπενφίκα.

Ωστόσο αυτό ήταν απλά η βάση για το καλοκαίρι του 2024. Η αποχώρηση του Κιλιάν Μπαπέ ήταν το τελευταίο... χειρουργείο για την Παρί Σεν Ζερμέν. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε το πραγματικό χτίσιμο της ομάδας.

Πέρα από τα σημαντικά έσοδα (το βαρύ συμβόλαιο του Μπαπέ, 50 εκατ. ευρώ από Σίμονς, 50 εκατ. ευρώ από τον Ουγκάρτε και 32 εκατ. ευρώ για τον Εκιτικέ), η ομάδα έκανε και υπέρογκα έξοδα ύψους 250 εκατ. ευρώ. Αυτή τη φορά όμως, οι κινήσεις είχαν στόχο, όραμα, ρίσκο αλλά πάνω από όλα, υπηρετούσαν ένα πλάνο.

Ο πιο ακριβός ήταν ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια που κόστισε συνολικά 80 εκατ. ευρώ για να φύγει από τη Νάπολι. Με 66 εκατ. ευρώ απέκτησε το μεγάλο ταλέντο και το «μηχανάκι» της μεσαίας γραμμής, Ζοάο Νέβες από την Μπενφίκα και τον μεσοεπιθετικό Ντεζιρέ Ντουέ που εντυπωσίασε με τη Ρεν και βγήκαν από τα ταμεία 50 εκατ. ευρώ.

Άλλα 40 εκατ. ευρώ έφυγαν στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τον στόπερ Γουίλιαμ Πάτσο και με 20 εκατ. ευρώ πήρε τον Μάτβεϊ Σαφόνοφ αντί 20 εκατ. ευρώ. Οι ηλικίες τους; 23, 19, 19, 22 και 25 ετών αντίστοιχα. Με φιλοδοξία, με ταλέντο, με διάρκεια και με βλέμμα στο παρόν και στο μέλλον.

Το αποτέλεσμα; Το πρώτο Champions League στην ιστορία του συλλόγου με ελκυστικό ποδόσφαιρο.

Ήσυχο καλοκαίρι μετά από χρόνια

«Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει», λέει ο λαός. Μάλλον αυτής της λογικής είναι και ο Λουίς Κάμπος. Παρότι το καλοκαίρι ήταν... καυτό, τα εκατομμύρια πολλά και τα «πετροδόλαρα» από τα Αραβικά Εμιράτα ένας επιπλέον εχθρός, ο Κάμπος «θωράκισε» το ρόστερ.

Εκτός από την αποχώρηση του Τζίτζι Ντοναρούμα (έχουμε δει και στο παρελθόν τον τρόπο που χειρίζεται τις μετακινήσεις του), κανένα άλλο βασικό στέλεχος δεν αποχώρησε. Για αυτό και η Παρί είχε ένα... ήσυχο καλοκαίρι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ίσως το πιο ήσυχο στην εποχή του Αλ Κελαϊφί.

Ο Λουκάς Σεβαλιέ με 40 εκατ. ευρώ άφησε τη Λιλ για να πλαισιώσει τον Σαφόνοφ στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων και με 65 εκατ. ευρώ αποκτήθηκε και ο 22χρονος Ίλια Ζαμπαρνί από την Μπόρνμουθ για να ενισχυθεί η αμυντική γραμμή του κλαμπ, ειδικά από τη στιγμή που παίζει και με τριάδα ο Λουίς Ενρίκε.

Και παράλληλα, δύο επενδύσεις για το μέλλον. Ο 19χρονος πορτιέρε της Ρόμα, Ρενάτο Μάριν και η... ληστεία με μόλις οκτώ εκατ. ευρώ, τον 18χρονο Ντρο Φερνάντες από την Μπαρτσελόνα.

Άξιο αναφοράς ότι η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν με την 10/11 ίδιους παίκτες. Μοναδική διαφορά ο Σαφόνοφ στην εστία.

Ένα back-to-back που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Λουίς Κάμπος, ο οποίος συνεχίζει να επιβεβαιώνει γιατί είναι από τους κορυφαίους ανθρώπους στη συγκεκριμένη δουλειά.