«Κόλο μέσα, Εμπαπέ έξω!»: Η αλλαγή του Λουίς Ενρίκε που άλλαξε την ιστορία της Παρί πριν από δύο χρόνια!

Ήταν αρχές Μαρτίου του 2024. Η απόφαση του Λουίς Ενρίκε στο ματς με την Μονακό «παγώνει» τους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν στο άκουσμα «Εμπαπέ έξω».

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, νικώντας την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία.

Μία κατάκτηση που φέρει την υπογραφή του Λουίς Κάμπος αλλά και του Λουίς Ενρίκε που είναι ο «αρχιτέκτονας» αυτής της ομάδας. Βέβαια είναι και ο άνθρωπος που μία δική του απόφαση τον Μάρτιο του 2024, έφερε μία τεράστια αλλαγή στον τρόπο σκέψης του κλαμπ.

Μιλάμε για την 1η Μαρτίου εκείνης της χρονιάς. Η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενείται από τη Μονακό και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τον Λουίς Ενρίκε να είναι έξαλλος με την απόδοση των παικτών του. Ωστόσο μία απόφαση, «παγώνει» τους πάντες.

«Θα κάνουμε μία αλλαγή. Κόλο μέσα, Εμπαπέ έξω!». Ο Χακίμι κοιτάει αποσβολωμένος. Σαν να ξέρει ότι έρχεται... καταιγίδα μετά από αυτό. Η ομάδα βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν βρίσκεται ούτε στο τερέν ούτε στον πάγκο. Εμφανίζεται σαν... σταρ με τα πολιτικά του να πηγαίνει στην κερκίδα των VIP ώστε να δει το παιχνίδι από εκεί και τη θέση του έχει πάρει ο Κολό Μουανί.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στη λευκή ισοπαλία αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για αυτό το ματς. Όλοι είχαν εστιάσει στην απόφαση του Ενρίκε να δείξει στον Εμπαπέ ότι πλέον η Παρί βαδίζει σε διαφορετικά μονοπάτια. Λίγους μήνες μετά, ο Γάλλος σταρ αποχώρησε ως ελεύθερος για τη Ρεάλ Μαδρίτης και η γαλλική ομάδα μπήκε στις... ράγες για την κατάκτηση δύο συνεχόμενων ευρωπαϊκών τίτλων.