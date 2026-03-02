Η IFAB σάλπισε νέα εποχή για τις αρμοδιότητες του Video Assistant Referee, ο οποίος πλέον παύει όλο και περισσότερο να θυμίζει... Assistant.

Από τη στιγμή που ο όρος «VAR» εισήχθη για πρώτη φορά στο ποδοσφαιρικό λεξικό, τίποτα δεν έχει παραμείνει ίδιο. Η τεχνολογία από απρόσκλητος επισκέπτης έγινε ξαφνικά η καθημερινότητα. Το 2018 ήταν παράξενα ανοίκεια, το 2026 κανείς δεν μπορεί να φανταστεί έναν ποδοσφαιρικό αγώνα χωρίς εκείνη.

Όταν τα ρυθμιστικά όργανα του αθλήματος την καλωσόριζαν πίσω στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, η ρητορική ήταν η εξής: Το VAR είναι συμπληρωματικό! Ένας είδος επόπτη, ένας «κορέκτορας» που θα παρεμβαίνει για να διορθώνει τα πιο εξόφθαλμα λάθη. Ο διαιτητής παραμένει ο «άρχων του αγώνα», η απόλυτη δύναμη που ορίζει το παιχνίδι.

Έξι χρόνια ωστόσο από την πρεμιέρα της τεχνολογίας, πόσο πραγματικά αληθεύουν τα παραπάνω; Σε ποιον ανήκουν στην πράξη τα γκέμια του αγώνα; Και ποιος έχει τη μεγαλύτερη επιρροή για την ομαλή ροή του; Η ανακοίνωση της IFAB στα τέλη του Φεβρουαρίου έγειρε ξανά σχετικά ερωτήματα. Το νομοθετικό όργανο του ποδοσφαίρου ενέκρινε μια σειρά από νέες αρμοδιότητες για τον Video Assistant Referee, ο οποίος από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κι ύστερα θα έχει ακόμα περισσότερες εξουσίες στα χέρια του.

Οι ευθύνες του VAR διπλασιάστηκαν

Η πιο σημαντική είναι αναμφίβολα εκείνη της δεύτερης κίτρινης κάρτας. Μέχρι σήμερα ο VAR δεν επιτρέπεται να επέμβει για περιπτώσεις αποβολών που προκύπτουν μετά τον καταλογισμό δεύτερης κίτρινης, όμως από το καλοκαίρι και ύστερα αυτό αλλάζει. Η ανύπαρκτη δεύτερη κάρτα που είχε αντικρίσει ο Σαντιάγο Έσε - η οποία καταδίκασε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη - είναι ακόμα νωπή στη μνήμη των Ελλήνων φιλάθλων (ιδίως των Ερυθρόλευκων). Κι έκτοτε είχε ανοίξει μια σχετική κουβέντα και στη χώρα μας.

Παράλληλα ο VAR θα μπορεί να επεμβαίνει και σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης από τον διαιτητή, ενώ ανά διοργάνωση θα λαμβάνει το πράσινο φως για να ελέγχει ακόμα και περιπτώσεις λανθασμένης υπόδειξης κόρνερ! Με απλά λόγια οι εξουσίες της τεχνολογίας διπλασιάστηκαν. Και πλέον ελέγχει:

Γκολ και κατά πόσο υπήρξε παράβαση κατά τη φάση ανάπτυξης του παιχνιδιού, όπως οφσάιντ, χέρι ή φάουλ.

Περιπτώσεις πέναλτι

Απευθείας κόκκινες κάρτες

Λανθασμένη ταυτοποίηση στην υπόδειξη κόκκινης ή κίτρινης κάρτας

Περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας

Εκτελέσεις κόρνερ (επιτρέποντος της διοργάνωσης)

Ήδη οι φωνές για τις καθυστερήσεις που συνοδεύονται από τους ελέγχους του VAR ήταν πολλές. Πως το πνεύμα του ποδοσφαίρου χάνεται. Πως ο φίλαθλος κουράζεται από τις συνεχόμενες διακοπές. Και με τις διπλάσιες ευθύνες, θα διπλασιαστούν οι παύσεις, οι καθυστερήσεις, οι έλεγχοι, οι φωνές.

Ο Video Assistant Referee παύει να είναι... Assistant και αρχίζει να λειτουργεί ως κανονικός διαιτητής. Μπορεί πράγματι οι ρέφερι που βρίσκονται στο χορτάρι να διατηρούν ακόμα τον τελευταίο λόγο, όμως κάθε δύσκολη φάση ενός αγώνα περνάει μέσα από τα μάτια της κάμερας και της τεχνολογίας. Ο VAR μπορεί ακόμα να υποδεικνύει και να μην καταλογίζει, όμως πόσες είναι πράγματι οι φορές που οι δυο περιπτώσεις παρεκκλίνουν μεταξύ τους;

Video Referee ως... πρώτος διαιτητής

Στο κλειστό δωματιάκι του γηπέδου θα εξετάσει το οφσάιντ, το χέρι, τη νομιμότητα του γκολ. Ο VAR θα φέρει την αντίρρηση απέναντι στο σημαιάκι του βοηθού, το σφύριγμα ενός λανθασμένου πέναλτι ή μιας αποβολής που χάθηκε πάνω στη ροή του αγώνα. Η τεχνολογία είναι ο σερίφης της νομιμότητας. Χρόνο με τον χρόνο βλέπουμε τις διαβουλεύσεις από το ακουστικό να γίνονται όλο και πιο συχνές. Τους διαιτητές να επαφίονται στον τεχνολογικό κορέκτορα. Έχουν καταλάβει άλλωστε πως πλέον έχουν ένα δίχτυ ασφαλείας.

Μια σωσίβια λέμβο που θα παρέμβει για να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Και η δική τους σφυρίχτρα αποκτάει όλο και λιγότερη βαρύτητα. Στις τελευταίες εκθέσεις που έχει παρουσιάσει η UEFA, ο δείκτης των ορθών διαιτητικών αποφάσεων μετά την χρήση του VAR έχει εκτοξευτεί στο 99%, ενώ παρόμοιες αναλύσεις της Premier League κάνουν λόγο για αύξηση από περίπου 82 % σε πάνω από 95 % σωστών αποφάσεων και πολύ υψηλά ποσοστά ορθής επανεξέτασης από τις αρχές.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως τα λάθη θα πάψουν να υπάρχουν. Ούτε πως οι φωνές, οι διαμαρτυρίες, οι καχυποψίες θα εξαλειφθούν πλήρως από το ποδόσφαιρο. Αυτό που διαδραματίζεται ωστόσο πέρα κάθε αμφιβολίας είναι η μετατόπιση ευθύνης. Η σκυτάλη του πρώτου διαιτητή περνάει υπόκωφα στον V(A)R. Και το μέλλον θα κρίνει αν αυτό πρόκειται για την καλύτερη εξέλιξη...

Loading...