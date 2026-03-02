Σύμφωνα με τους Times, η FA εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός διαφορετικού συστήματος από το VAR, προκειμένου να μειωθούν οι καθυστερήσεις στους αγώνες.

Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά εδώ και χρόνια στο ποδόσφαιρο, ωστόσο η εκτεταμένη χρήση της έχει και τα αρνητικά της, με γκολ να ακυρώνονται για οφσάιντ χιλιοστών και τις συνεχιζόμενες διακοπές για μακροσκελείς ελέγχους να κάνουν ζημιά στον ρυθμό των αγώνων.

Γι' αυτόν τον λόγο, φαίνεται πως οι Άγγλοι εξετάζουν εναλλακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν τις διακοπές και τις καθυστερήσεις στους αγώνες. Όπως αναφέρουν οι Times, στη FA συζητιέται το ενδεχόμενο να δοθεί η ευκαιρία στους προπονητές να κάνουν challenge όταν θεωρούν ότι μία διαιτητική απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί μέσω βίντεο, όσο φάσεις όπως τα οφσάιντ θα τσεκάρονται αυτόματα μέσω του FVS!

Ο λόγος για το Football Video Support, που ουσιαστικά αποτελεί μία απλοποιημένη έκδοση του VAR και κατά το δημοσίευμα, χρησιμοποιείται στη Μάλτα και σε χαμηλές κατηγορίες της Ισπανίας και της Ιταλίας. Οι άνθρωποι της Αγγλικής Ομοσπονδίας λοιπόν μπαίνουν σε σκέψεις να δοκιμάσουν ένα σύστημα με αυτόματο έλεγχο για αντικειμενικές αποφάσεις όπως το οφσάιντ, την ώρα που υποκειμενικές αποφάσεις όπως ένα φάουλ ή ένα χέρι δεν θα ελέγχονται, εκτός και αν υπάρξει challenge από προπονητή - με τον διαιτητή να κάνει εν συνεχεία on field review.

Κάθε κόουτς θα έχει μέχρι δύο challenges διαθέσιμα, με ένα επιπλέον να προστίθεται σε περίπτωση που μία αναμέτρηση πάει στην παράταση. Σε περίπτωση που το challenge είναι επιτυχές, η ομάδα διατηρεί το δικαίωμα για ακόμα ένα, αλλά αν είναι ανεπιτυχές, τότε δεν μπορεί να γίνει άλλο μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Φυσικά, και αυτό το σύστημα εγκυμονεί κινδύνους, με το ρεπορτάζ να επισημαίνει πως μπορεί ένα σοβαρό διαιτητικό λάθος που αφορά ένα φάουλ ή ένα χέρι να περάσει απαρατήρητο, σε περίπτωση που μια ομάδα δεν έχει άλλο challenge διαθέσιμο...