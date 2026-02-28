Η IFAB ανακοίνωσε νέες αλλαγές γύρω από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου με νέες αρμοδιότητες στο VAR και μέτρα καταπολέμησης των καθυστερήσεων από αλλαγές και τραυματισμούς.

Το νομοθετικό όργανο του ποδοσφαίρου (IFAB) ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς του αθλήματος μετά την 140η Γενική Συνέλευση, οι οποίες παραδίνουν νέες αρμοδιότητες στο VAR αλλά και στοχεύουν σε μέτρα καταπολέμησης των καθυστερήσεων, αλλά και αύξηση του ρυθμού στους αγώνες.

Αρχής γενομένης από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οι αλλαγές θα αποτελέσουν τη νέα πραγματικότητα του ποδοσφαιρικού «χάρτη», όπου το VAR αναλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο γύρω από τις ορθές διαιτητικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα θα μπορεί να επεμβαίνει πλέον σε ξεκάθαρες περιπτώσεις λανθασμένης δεύτερης κίτρινης κάρτας, όπως η περίπτωση αποβολής του Έσε στον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπαρτσελόνα στο Champions League.

Παράλληλα θα έχει λόγο σε περιστάσεις λανθασμένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή από τον διαιτητή, ενώ θα μπορεί να επανεξετάζει και εμφανή λάθη σε κόρνερ επιτρέποντος της διοργάνωσης.

Οι νέες αρμοδιότητες του VAR:

Κόκκινες κάρτες που προκύπτουν από μια ξεκάθαρη λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα

Περίπτωση λανθασμένης ταυτοποίησης, όταν ο διαιτητής τιμωρεί τη λάθος ομάδα για μια παράβαση, με αποτέλεσμα να επιδειχθεί κόκκινη ή κίτρινη κάρτα σε λάθος ποδοσφαιριστή

Ο VAR μπορεί - ανά διοργάνωση - να επανεξετάζει μια σαφώς λανθασμένα καταλογισμένη εκτέλεση κόρνερ, εφόσον ο έλεγχος μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα και χωρίς να καθυστερήσει η επανέναρξη του αγώνα.

Χρονόμετρο στις αλλαγές και τιμωρία με δέκα παίκτες

Την ίδια ώρα η IFAB ανακοίνωσε και χρονική διορία στη διαδικασία των αλλαγών. Συγκεκριμένα από τη στιγμή που ο τέταρτος δείξει τον πίνακα των αλλαγών, ο ποδοσφαιριστής που βγαίνει από το γήπεδο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο εντός δέκα δευτερολέπτων. Σε διαφορετική περίπτωση θα βγει από το γήπεδο, αλλά χωρίς αντικατάσταση για τουλάχιστον ένα λεπτό, με την ομάδα του να αγωνίζεται με δέκα παίκτες ως τιμωρία για αυτό το διάστημα.

Υπό αυτό το πρίσμα η IFAB πρόσθεσε πως σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής δεχθεί ιατρική περίθαλψη εντός αγωνιστικού χώρου για τραυματισμό ή ο τραυματισμός του προκαλέσει διακοπή του αγώνα, ο παίκτης θα υποχρεούται να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να παραμείνει εκτός για ένα λεπτό, αφού ο αγώνας (με συνεχιζόμενο χρόνο) επανεκκινήσει.