Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Γιατί ο διαιτητής δεν πήγε στο VAR για την αποβολή του Εσε
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζητούσε από τον Ελβετό διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ να δει στο VAR την πιο καθοριστική φάση του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, δηλαδή την αποβολή του Σαντιάγκο Εσε στο 57', αλλά ο σχετικό κανονισμός δεν το προβλέπει σε αποβολή με δεύτερη κίτρινη όπως ήταν του Αργεντινού μέσου. Προβλέπει πιθανή παρέμβαση του VAR μόνο σε περίπτωση απευθείας αποβολής. Αυτός ήταν και ο λόγος που η φάση δεν εξετάστηκε στο VAR, παρότι ήταν η πιο σημαντική του αγώνα, δεδομένου ότι με δέκα παίκτες οι Ερυθρόλευκοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν στην ορμητικότητα των γηπεδούχων.
