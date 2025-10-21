Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο η πιο καθοριστική φάση του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός δεν εξετάστηκε με onfield review από το VAR.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζητούσε από τον Ελβετό διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ να δει στο VAR την πιο καθοριστική φάση του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, δηλαδή την αποβολή του Σαντιάγκο Εσε στο 57', αλλά ο σχετικό κανονισμός δεν το προβλέπει σε αποβολή με δεύτερη κίτρινη όπως ήταν του Αργεντινού μέσου. Προβλέπει πιθανή παρέμβαση του VAR μόνο σε περίπτωση απευθείας αποβολής. Αυτός ήταν και ο λόγος που η φάση δεν εξετάστηκε στο VAR, παρότι ήταν η πιο σημαντική του αγώνα, δεδομένου ότι με δέκα παίκτες οι Ερυθρόλευκοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν στην ορμητικότητα των γηπεδούχων.