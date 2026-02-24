Το ποδόσφαιρο όλα γίνονται και ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές στην ευρωπαϊκή σκηνή. Το Gazzetta σας θυμίζει τα παραδείγματα προς μίμηση αλλά και προς... αποφυγή για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Λεβερκούζεν είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στους «16» του Champions League έχοντας στο... τσεπάκι της το διπλό στο Φάληρο με 0-2 κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ειδικά όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός προπονητής ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου όσον αφορά την επική ανατροπή με την Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Έχει περάσει πολύ καιρός. Δεν θα σκεφτόμαστε το τότε αλλά να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει το πρέπει στο μυαλό μας αλλά υπάρχει το 'θέλουμε να νικήσουμε" και εάν καταφέρουμε να νικήσουμε με περισσότερα από δύο γκολ ακόμα καλύτερα».

Η τοποθέτησή του ήταν ακριβής. Τα δεδομένα και το επίπεδο είναι διαφορετικά και η Λεβερκούζεν δεν θα παρουσιαστεί σε καμία περίπτωση «αδιάβαστη» ή «χαλαρή» όταν απέναντι της έχει έναν αντίπαλο που την κέρδισε στο League Phase με το ίδιο σκορ που νίκησε εκείνη πριν λίγες μέρες.

Ωστόσο ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει μάθει να επιβιώνει όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο στην ευρωπαϊκή σκηνή. Οι ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης είναι ένας απλός αριθμός όταν πρόκειται για τους Πειραιώτες και το Gazzetta θυμίζει εκείνα τα παιχνίδια αλλά και τη μοναδική φορά μέχρι τώρα που θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς αποφυγή.

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να αναφέρεται σε εκείνο το θαύμα για τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν. Ωστόσο αυτός είναι ένας από τους λόγους που άπαντες πιστεύουν λίγο παραπάνω στην ομάδα του Ισπανού προπονητή. Φάση των «16» του Conference League και μετά την πρόκριση με τη Φερεντσβάρος και την 4άρα κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέστη την πρώτη του βαριά ήττα στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ παρουσιάζεται πιο έτοιμη και αιφνιδιάζει τους «ερυθρολεύκους» με δύο γκολ στο πρώτο 10λεπτο μέσα στο Φάληρο (!). Ο Ελ Καμπί μείωσε προσωρινά όμως το ημίχρονο έκλεισε με τον δείκτη του σκορ στο 1-3 ενώ το τελικό αποτέλεσμα έφτασε μέχρι και το 1-4, υπογράφοντας μία από τις πιο εφιαλτικές βραδιές στην ιστορία της ομάδας στην Ευρώπη.

Με πιθανότητες πρόκρισης το 0,1%, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Σερβία και συγκεκριμένα στην Τόπολα για τη ρεβάνς λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ. Ελάχιστοι οπαδοί στις εξέδρες και κλίμα που θύμιζε περισσότερο φιλική αναμέτρηση παρά ευρωπαϊκή ρεβάνς με φόντο τα προημιτελικά.

Εκεί υπέγραψε με το όνομά του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επική εμφάνιση από τους Πειραιώτες. Το σκορ είχε έρθει στα... ίσια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 3-0 και παρότι η Μακάμπι μείωσε με τον Ζάχαβι με πέναλτι, ο Ελ Καμπί έκανε το ψαλιδάκι και έκανε το 4-1 στέλνοντας το ματς στην παράταση. Η επική πρόκριση ήταν προ των πυλών και με τα γκολ των Γιόβετιτς και Ελ Αραμπί, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία.

Το ιστορικό διπλό στο Πόρτο είχε δύο μεταφράσεις και το «μελανό» σημείο με την Μπόντο

Μετά την κατάκτηση του Conference League, ο Ολυμπιακός βρέθηκε απευθείας στο League Phase του Europa League όπου μετά την ήττα στην πρεμιέρα στην έδρα της Λιόν, πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη επί της Μπράγκα (3-0) και ένα σημαντικό διπλό στην έδρα της Μάλμε (1-0). Ωστόσο ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες, δύο εξ αυτών στο Φάληρο με Ρέιντζερς (1-1) και Τβέντε (0-0) και μία στη Ρουμανία κόντρα στη Στεάουα (0-0).

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, οι Πειραιώτες είχαν να αντιμετωπίσουν την Πόρτο στην Πορτογαλία και την επικίνδυνη Καραμπάγκ στο Φάληρο. Εκείνη τη στιγμή είχαν εννιά βαθμούς, ήταν στην 15η θέση και μόλις στο +2 από τις θέσεις εκτός της 24άδας, δηλαδή πρωταρχικός στόχος ήταν να κλειδωθεί μία θέση στα play offs της διοργάνωσης.

Και φτάνουμε στο βράδυ της 23ης Ιανουαρίου. Παρά το δυναμικό πρώτο ημίχρονο της Πόρτο, ο Ολυμπιακός αντιστέκεται και με την ποιότητα του Μουζακίτη και την εκτελεστικότητα του Ελ Καμπί βρίσκει το λυτρωτικό γκολ στο 79ο λεπτό και οι Πειραιώτες φεύγουν με ένα ιστορικό διπλό από το Ντραγκάο (1-0).

Η 8άδα είναι στο χέρι του Ολυμπιακού και η νίκη με 3-0 επί της Καραμπάγκ στην τελευταία αγωνιστική, στέλνει τους Πειραιώτες απευθείας στους «16» του Europa League ως 7ους στο τελικό League Phase της διοργάνωσης.

Ωστόσο το όνειρο σταμάτησε νωρίς και πάνω στην αποκάλυψη των τελευταίων ετών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Μπόντο Γκλιμτ. Το βαρύ 3-0 του πρώτου αγώνα στη παγωμένη Νορβηγία και στο γήπεδο με το συνθετικό χλοοτάπητα (για τον οποίο παραπονιούνται όλες οι ομάδες) ήταν καταδικαστικό για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κυνήγησαν μία ακόμα σπουδαία ανατροπή αλλά στη ρεβάνς απλώς νίκησαν με 2-1 (βέβαια ήταν καθοριστική νίκη για απευθείας είσοδο στο League Phase του Champions League).

Η υπέρβαση με το 3x3 στο Champions League

Παρόμοια περίπτωση με το Champions League όμως διαφορετικά δεδομένα και σίγουρα πιο απαιτητικά. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στην 6η αγωνιστική του League Phase της διοργάνωσης και έχει συλλέξει μόλις δύο βαθμούς από τις εντός έδρας ισοπαλίες με Πάφο (0-0) και Αϊντχόφεν (1-1). Από εκεί και πέρα έχει την βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα (1-6), την ήττα από την Άρσεναλ (0-2) και την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4).

Ουσιαστικά είναι με την πλάτη στον τοίχο για την είσοδο στην 24άδα καθώς έχουν απομείνει δύο εκτός έδρας ματς και ένα εντός κόντρα στη Λεβερκούζεν. Η αρχή έγινε στο παγωμένο Καζακστάν όπου φιλοξενήθηκε από την επικίνδυνη Καϊράτ Αλμάτι. Ο Ζέλσον έδωσε τη λύση και έτσι ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση (0-1), κάνοντας την αρχή στον δρόμο για την 24άδα.

Σειρά πήρε η Λεβερκούζεν. Μία ομάδα που επίσης πάλευε για την πρόκριση (σε καλύτερη μοίρα από τον Ολυμπιακό) αλλά οι Πειραιώτες κατάφεραν να τη νικήσουν στο Φάληρο (2-0) και να κάνουν το παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Ολλανδία έναν...τελικό για την επόμενη φάση. Με τη στήριξη του κόσμου (πάνω από 10.000 στην πόλη παρότι δεν μπήκαν ούτε οι μισοί στο γήπεδο) και με την ευρωπαϊκή αύρα που έχει δημιουργήσει, ολοκλήρωσε την υπέρβαση.

Ιστορικό διπλό στην έδρα του «Αίαντα», το πρώτο του Ολυμπιακού στην Ολλανδία και κατάληψη της 18ης θέση στη τελική βαθμολογία του League Phase του Champions League. Οι Πειραιώτες έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που το πετυχαίνει με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Και τώρα... Λεβερκούζεν. Η ήττα με 0-2 στο πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετέτρεψε τη ρεβάνς σε ένα... βουνό για τον Ολυμπιακό. Μία υπέρβαση που ελάχιστες ομάδες έχουν κάνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι το ακατόρθωτο ταιριάζει στους «ερυθρολεύκους» και ειδικά, στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ.