Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την αποψινή αποστολή του Ολυμπιακού στη Γερμανία.

Η αίσθηση που βγάζει η φετινή Μπάγερ Λέβερκουζεν είναι ότι παίζει καλύτερα εκτός, παρά εντός έδρας τουλάχιστον στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Μέσα στο γήπεδο της έχει υποστεί τη συντριβή 2-7 (!) από την Παρί Σεν Ζερμέν, έχει φέρει ισοπαλίες με την PSV (1-1) και τη Νιούκαστλ (2-2) κι έχει κερδίσει μόνο τους αναπληρωματικούς της ουραγού στη διοργάνωση Βιγιαρεάλ (3-0) την τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε περισσότερο, θα δούμε ότι στα νοκ άουτ παιχνίδια της φέρνει αποτελέσματα που ξενίζουν. Για παράδειγμα πρόπερσι (2024), παρότι έφτασε στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ. Στη φάση των 16 είχε πάρει ισοπαλία 2-2 από την Γκαραμπάγκ εκτός έδρας στο πρώτο ματς. Στη ρεβάνς, βρέθηκε να χάνει 0-2 δεχόμενη δύο γκολ μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο β΄ ημίχρονο! Στο 72΄ μείωσε 1-2 και γύρισε το ματς με δύο γκολ στο 93΄ και στο 98’ για να κερδίσει 3-2 και να προκριθεί. Μετά, στα ημιτελικά, είχε κερδίσει 2-0 εκτός έδρας τη Ρόμα στο πρώτο ματς. Αλλά στη ρεβάνς βρέθηκε πάλι να χάνει 0-2, έως το 82ο λεπτό! Τότε μείωσε σε 1-2 και στο 97’ ισοφάρισε 2-2…

Μία σεζόν νωρίτερα, το 2023, πάλι στα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ, είχε ξεκινήσει με εντός έδρας ήττα 2-3 από τη Μονακό. Αλλά πήγε εκτός έδρας και κέρδισε 3-2, περνώντας στα πέναλτι. Στη συνέχεια έφερε 1-1 εντός έδρας με την Ουνιόν, αλλά πήγε στη ρεβάνς στο Βέλγιο και της έριξε τέσσερα! Ώσπου στα ημιτελικά έφερε 0-0 εντός έδρας με τη Ρόμα κι αποκλείστηκε, γιατί είχε χάσει στο πρώτο ματς 0-1 στη Ρώμη.

Και την άνοιξη του 2022 είχε ήττα 0-1 εντός έδρας από την Αταλάντα κι αποκλεισμό στο Γιουρόπα Λιγκ. Όπως τον Φεβρουάριο του 2021 ήττα 0-2 εντός έδρας από τη Γιάνγκ Μπόϊς κι επίσης αποκλεισμό από τη διοργάνωση. Και πέρυσι τον Μάρτιο είχε ήττα 0-2 εντός έδρας από την Μπάγερν Μονάχου κι αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ.

Άρα, σε ένα βάθος χρόνου πενταετίας έχει εντός έδρας στα νοκ άουτ των Κυπέλλων Ευρώπης τέσσερις ήττες, τρεις ισοπαλίες και τρεις νίκες (με Φέρεντσβαρος 2-0, Γκαραμπάγκ 3-2 και Γουέστ Χαμ 2-0).

Είναι αποτελέσματα που δίνουν μία ελπίδα απόψε στον Ολυμπιακό, που βέβαια ξέρει ότι έχει να ανέβει ένα βουνό για να κάνει ένα δεύτερο τεράστιο θαύμα μέσα σε μόλις δύο χρόνια, μετά από εκείνη την επική πρόκριση επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με τεράστιες, όμως, διαφορές από τότε, καθότι τώρα αντίπαλος του είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Μπουντεσλίγκα κι όχι του Ισραήλ, παίζοντας μάλιστα στο σπίτι της κι όχι σε ουδέτερο έδαφος, όπως τότε στη Σερβία.

Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όταν έχεις τέτοιες αποστολές για κάτι θεωρητικά αδύνατο, όπως έχει τώρα ο Ολυμπιακός, από κάπου πρέπει να πιαστείς, για να πάρεις θάρρος. Για παράδειγμα, ιστορικά τα αποτελέσματα της Μπάγερ μέσα στο Λέβερκουζεν με ελληνικές ομάδες είναι μία ήττα (1-2 από τον Παναθηναϊκό το 1993), μία ισοπαλία (4-4 με την ΑΕΚ το 2000) και δύο νίκες (2-0 τον Ολυμπιακό το 2002 και 1-0 τον Άρη το 2010). Με τον Ολυμπιακό σε εκείνο το ματς να πηγαίνει με υπηρεσιακό προπονητή και σχεδόν αποκλεισμένος.

Ο δε Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει συγκλονιστικά αποτελέσματα στην Ευρώπη και μακριά από το Καραϊσκάκη. Όχι μόνο εκείνο το ιστορικό 6-1 επί της Μακάμπι, αλλά και το 4-2 επί της Άστον Βίλα, το 1-0 επί της Πόρτο, αλλά και το πιο πρόσφατο 2-1 επί του Άγιαξ. Αυτά πραγματικά είναι αποτελέσματα που σου δίνουν ώθηση και πίστη.

Από εκεί και πέρα, αν το πάρεις ψυχρά έχεις ήδη αποκλειστεί. Αλλά θα είναι λάθος αντιμετώπιση κάτι τέτοιο. Ό,τι μπορείς να πάρεις από κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, πρέπει να παλέψεις από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό για να το πάρεις.

Άσχετο: Είναι φοβερό, πάντως, να έχει ο Μαρινάκης ως ιδιοκτήτης δύο συλλόγων δύο τέτοιες νίκες μέσα στην Τουρκία επί της Φενέρμπαχτσε. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, το Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 0-3 και το Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ 0-3! Και τα δύο με Πορτογάλους προπονητές, τον Πέδρο Μαρτίνς και τον Βίτορ Περέϊρα αντίστοιχα. Παρεμπιπτόντως, είναι λάθος αυτό που είχε γραφτεί ότι ο Μαρινάκης είχε πάει την περασμένη εβδομάδα στο Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ. Ο Σωκράτης Κομινάκης ήταν στην Κωνσταντινούπολη.

Άγγλος λοιπόν ο διαιτητής απόψε, ο Όλιβερ. Τα κατάφερε η φίλη μας η ΟΥΕΦΑ και βρήκε ένα ρέφερι για το ματς Μπάγερ-Ολυμπιακός, με τον οποίο έχουν τα χειρότερα αποτελέσματα οι ελληνικές ομάδες. Βλέπε οκτώ ήττες (Ολυμπιακός-Ρεάλ 3-4, Μπεσίκτας-Ολυμπιακός 4-1, Δανία-Ελλάδα 3-1, Ολλανδία-Ελλάδα 3-0, ΑΕΚ-Άγιαξ 0-2, ΠΑΟ-Σταντάρ Λιέγης 1-2, Μαρσέϊγ-ΠΑΟ 2-1, Σπάρτα-Αστέρας 1-0), μία ισοπαλία (ΠΑΟΚ-ΑΖ 2-2) και μία νίκη (Τράμπζονσπορ-ΑΕΚ 0-2). Τα δε αποτελέσματα του με τη σημερινή αντίπαλο του Ολυμπιακού είναι Μπάγερ-Ατλέτικο 2-0, Λοκομοτίβ-Μπάγερ 0-2, Ρόζενμποργκ-Μπάγερ 0-1, Ρόμα-Μπάγερ 1-0 και Μπάγερν-Μπάγερ 3-0.

VAR είναι ο Ντι Μπέλο. Κι εδώ η ΟΥΕΦΑ κατάφερε κάτι μοναδικό. Να βρει για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού στη Γερμανία τον μοναδικό Ιταλό διαιτητή που σφυρίζει ελληνικές ομάδες κι αυτές πάντα χάνουν (Άντβερπ-Ολυμπιακός 1-0, ΠΑΟΚ-Μάλμε 3-4, ΑΕΚ-Μπενφίκα 1-3 στο Γιουθ Λιγκ). Και που έχει παίξει μία φορά την Μπάγερ, στο Σέλτικ-Μπάγερ 0-4…Τέλος πάντων, ας το πάρουμε από τη θετική πλευρά, ότι ως VAR ήταν μεν στο Μπόντο-Ολυμπιακός 3-0, αλλά και στα Κράσνονταρ-Ολυμπιακός 1-2, Μακάμπι-Ολυμπιακός 1-6, Ολυμπιακός-Μπάγερ 2-0.

