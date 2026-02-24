Γκσπούρνινγκ στο Gazzetta: «Δεν έχει κάτι να χάσει ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε το επόμενο βήμα του Τζολάκη να είναι η Bundesliga»

Η Ουνιόν Βερολίνου νίκησε τη Λεβερκούζεν (1-0) λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό και ο προπονητής τερματοφυλάκων της αλλά και παλιός γνώριμος του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίκαελ Γκσπούρνινγκ, την ανέλυσε στο Gazzetta.

Τα δεδομένα για πρόκριση στους «16» του Champions League για τον Ολυμπιακό δεν είναι καθόλου υπέρ του. Η ήττα από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο (0-2) έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη δυσκολίας ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες δεν χάνουν την πίστη τους.

Με σχεδόν 4.000 Έλληνες στο πλευρό τους στο «Bayer Arena», οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν ακόμη μία ευρωπαϊκή υπέρβαση και να πάρουν εκείνη το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Απέναντι της τους μία ομάδα που ναι μεν νίκησαν με 2-0 στο League Phase αλλά ηττήθηκαν με το ίδιο σκορ πριν από λίγες μέρες.

Ωστόσο, το αήττητο σερί τους σταμάτησε το περασμένο Σάββατο (21/02) πάνω στην Ουνιόν Βερολίνου χάρη στο τέρμα του Ράνι Κεντίρα (αδερφός του Σάμι Κεντίρα που έπαιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης). Στην ομάδα του Βερολίνου βρίσκεται ως προπονητής τερματοφυλάκων ένας παλιός γνώριμος του ελληνικού ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για τον Μίκαελ Γκσπούρνινγκ. Ο Αυστριακός άλλοτε πορτιέρε της Ξάνθης, του Πλατανιά και του ΠΑΟΚ που πέρασε έξι χρόνια από τη ζωή του στη χώρα μας ενώ μεταξύ άλλων έπαιξε στο MLS με τη Σιάτλ και τη Σάλκε πριν κλείσει την καριέρα του στην Ουνιόν και αναλάβει χρέη προπονητή τερματοφυλάκων.

Εκτός από τη γερμανική ομάδα, βρίσκεται στο τεχνικό τιμ και στο ίδιο πόστο, στην Εθνική Αυστρίας ενώ το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από την Ουνιόν με προορισμό την Αγγλία και το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο 44χρονος προπονητής μίλησε στο Gazzetta και μοιράστηκε τα όσα είδε και παρατήρησε από τη Λεβερκούζεν πριν από λίγες μέρες, αναφέρθηκε στις πιθανότητες του Ολυμπιακού ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Κωνσταντή Τζολάκη.

Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη Λεβερκούζεν;

«Ο τρόπος που βγαίνουν στην επίθεση. Είναι offensive όλη η μεσοεπιθετική γραμμή και χρειάζεται τεράστια προσοχή ο Σικ με τον τρόπο που κινείται. Έχει παίκτες που έχουν εξαιρετική φυσική κατάσταση, είναι γρήγορη στο τρανζίσιον και γενικά χρειάζεται τεράστια προσοχή από τη μέση και μπροστά».

Παρά το 0-2 του πρώτου αγώνα, ο Ολυμπιακός θεωρείς ότι έχει πιθανότητες πρόκρισης;

«Οι πιθανότητες είναι υπέρ της Λεβερκούζεν φυσικά αλλά είδα ότι ο Ολυμπιακός είχε καλές στιγμές για να σκοράρει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αμυνθεί πρώτα καλά και μετά να χτυπήσει στην κόντρα. Είναι ένα παιχνίδι με έντονο το στοιχείο του τρανζίσιον. Άμα δεις το παιχνίδι κόντρα σε εμάς, προσπάθησαν να κάνουν μεγάλες μπαλιές στην πλάτη μας κυρίως αλλά εμείς αμυνθήκαμε και low μπλοκ και καταφέραμε να τους χτυπήσουμε με αντεπιθέσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος και να έχει ενέργεια στα πρώτα λεπτά όπου θα πιέσει ψηλά η Λεβερκούζεν. Αν αποκρούσει αυτό το πρες θα μπορεί να παίξει μπροστά και να κάνει το παιχνίδι του. Να μείνει κλειστά ο Ολυμπιακός, να αποκρούσει τις στημένες φάσεις και στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του».

Ποιο είναι το κλειδί για να έρθει η υπέρβαση του Ολυμπιακού;

«Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν έχει κάτι να χάσει. Οπότε το να επιχειρήσει να αιφνιδιάσει τη Λεβερκούζεν με ένα γκολ νωρίς, θα φέρει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Το κλειδί είναι να κρατήσει το μηδέν. Μόνο έτσι θα μπορούμε να συζητάμε για τυχόν πρόκριση του Ολυμπιακού».

Το αδύναμο σημείο της Λεβερκούζεν που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός;

«Θεωρώ πως η άμυνα της Λεβερκούζεν. Ο Άντριχ έχει μπει σε έναν νέο ρόλο, αυτό του στόπερ ενώ ήταν στο "6" και ο Μπλάσβιγκ δεν είναι όπως τότε που έπαιζε στη Σάλτσμπουργκ. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός θα σκοράρει και έχει την ευκαιρία να το κάνει».

Η Ουνιόν πώς κατάφερε να την κερδίσει;

«Η Ουνιόν ήταν πάντα έτοιμη για να βγει στην αντεπίθεση και να χτυπήσει κάθετα τη Λεβερκούζεν. Αυτό που προτείνω να κάνει και ο Ολυμπιακός. Να έχει υπομονή στο παιχνίδι του, χωρίς άγχος με την μπάλα στα πόδια και να χρησιμοποιήσει τα σημεία ανάμεσα στις γραμμές του αμυντικού τρίτου της Λεβερκούζεν».

Σίγουρα θα παίξει ρόλο και η παρουσία του Κωνσταντή Τζολάκη όπως είχε συμβεί στο παιχνίδι του League Phase.

«Είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος τερματοφύλακας. Έχει κατακτήσει ήδη τίτλους με τον Ολυμπιακό όπως και έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Παρότι είναι νεαρός πορτιέρε στέκεται εξαιρετικά στο υψηλό επίπεδο και είχε κάνει ένα πολύ καλό ματς με τη Λεβερκούζεν στο League Phase. Είχα μιλήσει μαζί του το περασμένο καλοκαίρι όταν παίξαμε φιλικό με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα ταπεινό παιδί, πολύ φιλικό και έξυπνο αγόρι. Τον βλέπω να αγωνίζεται στη Bundesliga και θα ήταν ένα ενδιαφέρον επόμενο βήμα για εκείνον. Έχει ενδιαφέρον από μεγάλες ομάδες της Bundesliga και θεωρώ ότι πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Τον παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό ως προπονητής τερματοφυλάκων και αυτό που έχω να πω είναι ότι τα πάει εξαιρετικά. Έχει τρομερό potential».

Ποια είναι η συμβουλή σας ως προπονητής τερματοφυλάκων προς εκείνον;

«Η συμβουλή μου είναι να κάνει το επόμενο βήμα σε ένα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Όπως έγινε γνωστό δεν θα ανανεώσω το συμβόλαιο μου με την Ουνιόν Βερολίνου και έχω ως όραμα να πάω στην Αγγλία να δουλέψω. Ίσως τον συναντήσω εκεί, ποτέ δεν ξέρεις (γέλια). Ωστόσο και η απόφαση να μείνει στον Ολυμπιακό, που είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, είναι απόλυτα κατανοητή».