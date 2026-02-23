Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε»

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στάθηκε στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για την Λεβερκούζεν. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στην συνέντευξη Τύπου πριν το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός για:

Την αναμέτρηση: Να έχουμε το θάρρος που χρειάζεται. Να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε περισσότερη κατοχή. Να έχουμε πιο καλή κατοχή και να κλέβουμε πιο πολύ τις μπάλες.

Την στόχευση της ομάδας και το προηγούμενο διάστημα: Έχουμε έρθει με ελπίδα και προσδοκίες. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο αύριο και στο μέλλον και δεν στεκόμαστε στο παρελθόν και τα όποια άσχημα αποτελέσματα.

Το εάν θα κάνει χρήση της ομιλίας του με την Μακάμπι: Όχι δεν θα χρησιμοποιήσω εκείνη την ομιλία. Έχει περάσει πολύ καιρός. Δεν θα σκεφτόμαστε το τότε αλλά να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει το πρέπει στο μυαλό μας αλλά υπάρχει το να θέλουμε να νικήσουμε και εάν καταφέρουμε να νικήσουμε με πάνω από 2 γκολ ακόμα καλύτερα.

Το χρονικό σημείο που θα μπει το γκολ και εάν έχει σημασία εάν θα επιτευχθεί στο 20ό λεπτό ή στο 70ό: Δεν στέκομαι στο ποιός και στο ποιό λεπτό. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να προβλέψεις. Στο Καραϊσκάκη τους πήρε 1 ώρα αλλά μέσα σε 2 λεπτά έβαλαν 2 γκολ. Εμείς θέλουμε να δημιουργούμε κίνδυνο, να έχουμε τον ρυθμό μας και μία κανονικότητα. Να μην περιοριζόμαστε στο εάν θα μπει γκολ στο 20’ ή στο 70’.

Τις δηλώσεις του τεχνικού της Λεβερκούζεν: Όλα αυτά δείχνουν πώς μας σέβονται. Αλλά σε αυτό το επίπεδο όλοι σέβονται. Πρέπει να τους δείξει ότι αύριο πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα ακόμα παιχνίδι.

Το παρελθόν της ομάδας σε επίπεδο προκρίσεων: Μόνο με την έννοια ότι έχεις καταφέρει κάτι μία φορά. Οι πιθανότητες είναι εκεί. Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Όταν έχεις κάνει κάτι μπορεί να το ξανακάνεις αλλά όχι ότι είσαι το φαβορί.