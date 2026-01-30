Πόσο διαφορετική μπορεί να είναι Λεβερκούζεν σε σχέση με το ματς του Καραϊσκάκης στις 20/1; Οι επιστροφές, η ενίσχυση στο τέρμα και τα προβλήματα που παραμένουν.

Ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη και το έπος επί του Άγιαξ μέσα στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ως 18ος στις 24 κορυφαίες ομάδες του Champions League. Σήμερα, στην κλήρωση που έγινε για τα Play Offs της διοργάνωσης έμαθε τον αντίπαλό του. Το εμπόδιο, λοιπόν, που θα πρέπει να περάσει για να βρεθεί στη φάση των «16» είναι η Λεβερκούζεν, ομάδα που στις 20/1 νίκησε με 2-0.

Tα δύο παιχνίδια των νταμπλούχων Ελλάδας για τη νοκ άουτ φάση θα διεξαχθούν στις 17/18 και στις 24/25 Φεβρουαρίου. Το πρώτο ματς θα γίνει στο «Καραϊσκάκης».

Λεβερκούζεν: Ετσι παρατάχθηκε στο Καραϊσκάκης

Ο σχηματισμός της Λεβερκούζεν σε 3-4-3 ήταν: Μπλάσβιτς ο γκολκίπερ, τριάδα στόπερ με Κουάνσα, Άντριχ και Μπαντέ. Στο κέντρο οι Βάθκεθ, Φερνάντεθ, Γκαρθία και Γκριμάλδο και η τριάδα μπροστά απαρτιζόταν από τους Μάσα, Κοφανέ και Πόκου.

Οι επιστροφές της Λεβερκούζεν

Στο ματς με την Βιγιαρεάλ, που επικράτησαν με 3-0 οι Γερμανοί, είδαμε μπροστά τον Σικ και από πίσω του τους Μάσα - Τίλμαν.

Επίσης, αποκτήθηκε ο γκολκίπερ Όμλιν από την Γκλάντμπαχ και έχει ήδη δικαίωμα συμμετοχής, καθώς παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού ο βασικός τερματοφύλακας Φλέκεν.

Μέχρι να γίνουν τα ματς με τον Ολυμπιακό, αναμένεται να επιστρέψει ο βασικός κεντρικός αμυντικός Ταπσόμπα, ενώ παραμένει εκτός ο βασικός εξτρέμ Τέλα και παραμένει στα... πιτς ο μεσοεπιθετικός Μπεν Σεγκίρ.

Μη δηλωμένος είναι ο βασικός μέσος Παλάσιος που επανήλθε με τη Βέρντερ, εκτός λίστας οι Τεριέ (ΜΕ), Χόφμαν (ΜΕ).

Λεβερκούζεν: Μετά την ήττα στο Φάληρο έχει κάνει 2/2

Στις 20/1, η Λεβερκούζεν ηττήθηκε με 2-0 αλλά πέρασε στις 24 κορυφαίες ομάδες του Champions League ως 16η. Επιστρέφοντας στις υποχρεώσεις της στη Γερμανία νίκησε 1-0 τη Βέρντερ Βρέμης με τον Λούκας Βάζκεθ να σκοράρει στο 37'.

Στις 18/1 νίκησε 3-0 τη Βιγιαρεάλ, με τον Μαρκ Τίλμαν να κάνει όργια με 2 γκολ στο 12' και στο 35' ενώ στο 57' ο Γριμάλδο διαμόρφωσε από την ασίστ του Βάζκεθ το 3-0.